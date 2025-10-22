В районе Ярославля возобновили движение трамваев

22 октября в Дзержинском районе Ярославля возобновлена работа трамваев маршрута № 5д «Трамвайное депо — Больница № 9».
«Движение было приостановлено накануне вечером из-за повреждения электрического кабеля на улице Труфанова», — пояснили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Напомним, сейчас в Ярославле трамвайное движение открыто только на одном участке — от больницы № 9 до трамвайного депо в Брагине. На остальных отрезках трамвайных путей идет ремонт в рамках концессии, заключенной между правительством Ярославской области и компанией «Мовиста регионы Ярославль».
Возобновление работы трамваев № 5 и 6к планируется в декабре 2025 года. Вагоны будут следовать до ТРЦ «Рио», где построят временное разворотное кольцо.
Полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027 года.
Масштабные работы по реконструкции трамвайного хозяйства в Ярославле проводят с 2023 года. По договору концессии, компания «Мовиста регионы Ярославль» должна заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых. Затем фирма 20 лет сможет получать прибыль от эксплуатации трамвайного хозяйства.