Дороги и транспорт Трамвайная концессия В районе Ярославля возобновили движение трамваев

В районе Ярославля возобновили движение трамваев

Об этом сообщили власти

403
В Брагине возобновили движение трамваев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Брагине возобновили движение трамваев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Брагине возобновили движение трамваев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 октября в Дзержинском районе Ярославля возобновлена работа трамваев маршрута № 5д «Трамвайное депо — Больница № 9».

«Движение было приостановлено накануне вечером из-за повреждения электрического кабеля на улице Труфанова», — пояснили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Напомним, сейчас в Ярославле трамвайное движение открыто только на одном участке — от больницы № 9 до трамвайного депо в Брагине. На остальных отрезках трамвайных путей идет ремонт в рамках концессии, заключенной между правительством Ярославской области и компанией «Мовиста регионы Ярославль».

Возобновление работы трамваев № 5 и 6к планируется в декабре 2025 года. Вагоны будут следовать до ТРЦ «Рио», где построят временное разворотное кольцо.

Полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027 года.

Масштабные работы по реконструкции трамвайного хозяйства в Ярославле проводят с 2023 года. По договору концессии, компания «Мовиста регионы Ярославль» должна заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых. Затем фирма 20 лет сможет получать прибыль от эксплуатации трамвайного хозяйства.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай
Комментарии
11
Гость
1 час
Это хорошо! Надо в все районы пускать трамвай
Гость
1 час
Ждите повышения тарифов, на проезд , на ЖКХ, на продукты, на все повысятся цены
