В районе Ярославля возобновили движение трамваев

В Брагине возобновили движение трамваев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 октября в Дзержинском районе Ярославля возобновлена работа трамваев маршрута № 5д «Трамвайное депо — Больница № 9».

«Движение было приостановлено накануне вечером из-за повреждения электрического кабеля на улице Труфанова», — пояснили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Напомним, сейчас в Ярославле трамвайное движение открыто только на одном участке — от больницы № 9 до трамвайного депо в Брагине. На остальных отрезках трамвайных путей идет ремонт в рамках концессии, заключенной между правительством Ярославской области и компанией «Мовиста регионы Ярославль».

Возобновление работы трамваев № 5 и 6к планируется в декабре 2025 года. Вагоны будут следовать до ТРЦ «Рио», где построят временное разворотное кольцо.

Полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027 года.