«Было гораздо удобнее»: как жители Пятерки добираются до центра без трамваев — видео

С 1 октября в Ярославле закрыли три трамвайных маршрута из-за ремонта путей. В первую очередь изменения затронули жителей Пятерки.

Журналисты 76.RU пообщались с ярославцами на остановках, чтобы узнать, справляются ли автобусы с потоком людей. Как жители Пятерки относятся к нововведениям — в этом репортаже.

Из-за проведения ремонтных работ, на время были закрыты трамвайные маршруты № 1 «Улица Свердлова» — «Улица Чкалова», № 6к «ЯМЗ» — «Улица Блюхера» и № 7к «Трамвайное депо» — «Улица Свердлова». Кроме того, укоротили маршрут № 5к «ЯМЗ» — «Больница № 9». Трамваи будут двигаться от больницы № 9 до трамвайного депо.

Мнения жителей Пятерки разделились

Новость о временной отмене трамвайных маршрутов до сих пор известна не всем жителям. Некоторые ярославцы узнали об этом буквально на днях.

Только что приехала с дачи, еще не знала даже о ремонте и снятии трамвая. А трамвай очень нас выручает, с ним было гораздо удобнее. Ирина пассажирка

Подробнее о модернизации трамвайного хозяйства Узнать Масштабные работы по реконструкции трамвайного хозяйства в Ярославле проводятся с 2023 года. Ответственна за модернизацию компания «Мовиста регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение. По договору, подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых. Работы начались с Дзержинского района. В июне 2025 года генеральный директор «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин заявил , что полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027-го

«Никакой информации не было. Люди, которые пользуются интернетом, могли узнать это заранее. Но есть ведь люди, которые достаточно редко даже на улицу выбираются. А на остановках — никакой информации, это странно», — пожаловалась Надежда.

Пенсионерка также поделилась, что автобусы, которые должны были стать заменой привычным трамваям, ходят нестабильно.

Если трамвай сняли, логично бы что-то добавить, чтобы был постоянный транспорт с регулярным расписанием. Надежда пассажирка

Для компенсации отмененного на время ремонта путей трамвая № 1 «Улица Свердлова — Улица Чкалова» был открыт автобусный маршрут № 44. 14 октября Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области опубликовало заявление, что количество автобусов по маршруту № 44 (замена трамвая № 1 «Улица Свердлова — Улица Чкалова») было увеличено с 6 до 8 единиц. Изменения коснулись и расписания, теперь поймать автобус на маршруте можно будет до 23:00.

Некоторые жители Пятерки теперь вынужденны добираться до учебы и работы с пересадками.

«У меня дочь ездит постоянно с пересадками. Выходила она на кольце трамвая, а теперь приходится ехать через Ярославль Главный и делать пересадку, хотя тут ездить то всего ничего. Вот эти моменты вообще, по-моему, неучтенные», — подчеркнула Надежда.

В час пик на остановках собирается толпа людей

О нехватке дублирующих автобусов высказалась и ярославна Яна:

«Автобусов очень не хватает, долго ждем на остановке. Я езжу на работу на 94 автобусе, и с ним часто такие проблемы. Также в любое время автобусы приходят битком», — рассказала Яна.

Автобус № 60 тоже бывает забит до предела. Правда жители Пятерки отметили, что с ним — как повезет.

«Приезжаю сюда с Выемки на этом автобусе. Бывает, что спокойно добираюсь, но иногда автобусы забиты, особенно в час пик», — поделился Алексей.

Алексею попадаются битком набитые автобусы

Один из жителей Пятерки пожаловался на маршрут № 62. Ярославец отметил, что этот автобус ездит через раз, и его расписание не совпадает с реальностью. Из-за этого многие жители постоянно опаздывают.

«Мне еще не нравится оплата по карте, потому что у меня в основном всегда наличка. Почему я должен где-то ездить, искать и билеты покупать? Где вот здесь вот купить билеты? Касса не везде, она вот тут только есть, а на других остановках, где купить? Пишут, что на Ярославле Главном или автовокзале, но эти билеты там не продаются, вообще неудобно», — подытожил Олег.

Олегу не нравится безналичная оплата проезда

Мнения жителей Пятерки по поводу движения автобусов разделились. Пока одни говорили про нестабильное расписание автобусов и вынужденные пересадки, были и те, на ком перемены отразились не сильно. Пенсионерка Татьяна поделилась с корреспондентом 76.RU, что проблем с транспортом она не замечала.

«Видите, я пенсионер, я же не езжу в час пик, поэтому пока меня все устраивает. Но, когда битком автобус набит, это, наверное, тяжело. Автобус № 44 ездит часто, спокойно можно найти себе в меру набитый автобус», — рассказала Татьяна.

Татьяна проблем с заменой транспорта не замечала

Из проблем Татьяна отметила, что иногда встречается с небрежностью водителей, которые ведут себя резко за рулем.

«Он из стороны в сторону крутит руль, трудно дойти, ведь автобус маленький, а нужно зафиксировать талон. Пока идешь-качаешься, падаешь на пассажиров», — поделилась пенсионерка.

Некоторых жителей порадовала новость об отмене трамваев.

Очень хорошо, что трамваев нет, от них постоянно было шумно, да и ходили они совершенно пустые. С автобусами стало намного лучше, мне удобно на них ездить, ходят часто, едут быстро. 44 автобус тоже регулярно ходит, часто кондукторы даже есть, очень удобно Нина пассажирка

Добавят еще один автобусный маршрут

Утром 21 октября мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал о планах добавить автобусный маршрут, который станет альтернативой закрытым трамвайным.

«Очень много поступает вопросов по запуску автобусных маршрутов через улицу Чкалова. Альтернатива должна быть трамваям. Если мы сегодня видим, что концессионер „Мовиста“ выходит на реконструкцию второго этапа, движение закрыто, то должен быть чёткий параллельный вариант альтернативного автобусного движения», — сообщил мэр на открытом совещании городской администрации.