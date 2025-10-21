НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле хотят запустить новый автобусный маршрут. Где он будет проходить

В Ярославле хотят запустить новый автобусный маршрут. Где он будет проходить

Транспорт должен полностью продублировать закрытые трамвайные маршруты

563
Какие автобусы заменяют трамваи в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие автобусы заменяют трамваи в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие автобусы заменяют трамваи в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют добавить автобусный маршрут, который должен стать альтернативой закрытым трамвайным на Пятёрке. Об этом сообщил мэр Артём Молчанов на открытом совещании городской администрации.

«Очень много поступает вопросов по запуску автобусных маршрутов через улицу Чкалова. Альтернатива должна быть трамваям. Если мы сегодня видим, что концессионер „Мовиста“ выходит на реконструкцию второго этапа, движение закрыто, то должен быть чёткий параллельный вариант альтернативного автобусного движения», — отметил мэр.

По словам Артёма Молчанова, решение о запуске нового автобусного маршрута было принято 20 октября. Региональному Министерству транспорта уже передано задание разработать этот маршрут.

«Сейчас мы должны получить информацию, когда будет открыт этот маршрут», — добавил глава города.

Какие трамваи закрыли

С 1 октября в Ярославле приступили ко второму этапу замены трамвайных путей. Из-за работ были закрыты три трамвайных маршрута на Пятёрке:

  • № 1 «Улица Свердлова» — «Улица Чкалова»;

  • № 6к «ЯМЗ» — «Улица Блюхера»;

  • № 7к «Трамвайное депо» — «Улица Свердлова».

Кроме того, укоротили маршрут № 5к «ЯМЗ» — «Больница № 9». Теперь трамваи будут двигаться от больницы № 9 до трамвайного депо.

Компенсировать маршруты № 1 и № 7к должны были электробусы № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» и № 60 «Улица Рыкачева» — «Улица Автозаводская», а также автобусы № 44 «Улица Автозаводская» — «Торговый переулок». Однако жители стали жаловаться на толкучку в автобусах из-за нехватки транспорта и на то, что маршруты не полностью компенсируют закрытые трамвайные линии.

То, как жители Ярославля отнеслись к временной отмене трамваев, — читайте в нашем репортаже.

Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
8
Гость
29 минут
Вот Пятерка разнылась. В Брагино три маршрута больше года не работали и никто никаких автобусов дополнительно не назначал.
Гость
31 минута
Мы на Труфанова прожили больше года без трамваев с всего 2-мя автобусными маршрутами. По Чкалова ходит раз в 5 больше автобусов, а живет раз в 10 меньше, чем по Труфанова, Волгоградской, еще с Дзержинского тоже идут на 50-й и 1-й автобусы. 70 (он же и 77) ходит внутри района только.
Читать все комментарии
