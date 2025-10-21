В Ярославле хотят запустить новый автобусный маршрут. Где он будет проходить

Какие автобусы заменяют трамваи в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют добавить автобусный маршрут, который должен стать альтернативой закрытым трамвайным на Пятёрке. Об этом сообщил мэр Артём Молчанов на открытом совещании городской администрации.

«Очень много поступает вопросов по запуску автобусных маршрутов через улицу Чкалова. Альтернатива должна быть трамваям. Если мы сегодня видим, что концессионер „Мовиста“ выходит на реконструкцию второго этапа, движение закрыто, то должен быть чёткий параллельный вариант альтернативного автобусного движения», — отметил мэр.

По словам Артёма Молчанова, решение о запуске нового автобусного маршрута было принято 20 октября. Региональному Министерству транспорта уже передано задание разработать этот маршрут.

«Сейчас мы должны получить информацию, когда будет открыт этот маршрут», — добавил глава города.

Какие трамваи закрыли

С 1 октября в Ярославле приступили ко второму этапу замены трамвайных путей. Из-за работ были закрыты три трамвайных маршрута на Пятёрке:

№ 1 «Улица Свердлова» — «Улица Чкалова»;

№ 6к «ЯМЗ» — «Улица Блюхера»;

№ 7к «Трамвайное депо» — «Улица Свердлова».

Кроме того, укоротили маршрут № 5к «ЯМЗ» — «Больница № 9». Теперь трамваи будут двигаться от больницы № 9 до трамвайного депо.

Компенсировать маршруты № 1 и № 7к должны были электробусы № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» и № 60 «Улица Рыкачева» — «Улица Автозаводская», а также автобусы № 44 «Улица Автозаводская» — «Торговый переулок». Однако жители стали жаловаться на толкучку в автобусах из-за нехватки транспорта и на то, что маршруты не полностью компенсируют закрытые трамвайные линии.