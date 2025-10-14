НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Жители спального района Ярославля опоздали на работу из-за пробки: что случилось

Жители спального района Ярославля опоздали на работу из-за пробки: что случилось

Фото и информация от очевидцев

1 096
В Заволжском районе Ярославля растянулась пробка | Источник: «Яндекс. Карты», Кирилл Поверинов / 76.RUВ Заволжском районе Ярославля растянулась пробка | Источник: «Яндекс. Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

В Заволжском районе Ярославля растянулась пробка

Источник:

«Яндекс. Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Заволжского района Ярославля утром 14 октября опоздали на работу из-за пробки. Транспортный затор растянулся на проспекте Авиаторов от улицы Красноборской до Дачной.

«Транспорт еле едет. Некоторые выходят из автобусов, чтобы идти пешком», — рассказал порталу 76.RU житель Заволги.

Затор образовался на проспекте Авиаторов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗатор образовался на проспекте Авиаторов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Затор образовался на проспекте Авиаторов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Яндекс. Картах» на проблемном участке отмечено две аварии.

«У железнодорожного переезда на проспекте Авиаторов стоит „Газель“ с открытым капотом. Не понятно, это авария или просто поломка. По крайней мере рядом других машин не стоит», — рассказали очевидцы.

Причиной пробки стала сломавшаяся «Газель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПричиной пробки стала сломавшаяся «Газель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Причиной пробки стала сломавшаяся «Газель»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Второе место ДТП на «Яндекс. Картах» указано на улице Дачной. Однако те, кто недавно проезжал этот отрезок утверждают, что аварии там нет.

Кроме того, затор утром 14 октября был и на проспекте Октября. Здесь, как сообщили очевидцы, недалеко от моторного завода столкнулись две машины.

Напомним, на Московском проспекте в Ярославле 9 октября образовалась пробка из-за вставших троллейбусов. По словам директора «ЯрГЭТа» Дениса Пырлога, причина остановки троллейбусного движения крылась в неполадках на контактной сети.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
