Жители спального района Ярославля опоздали на работу из-за пробки: что случилось

Жители Заволжского района Ярославля утром 14 октября опоздали на работу из-за пробки. Транспортный затор растянулся на проспекте Авиаторов от улицы Красноборской до Дачной.
«Транспорт еле едет. Некоторые выходят из автобусов, чтобы идти пешком», — рассказал порталу 76.RU житель Заволги.
На «Яндекс. Картах» на проблемном участке отмечено две аварии.
«У железнодорожного переезда на проспекте Авиаторов стоит „Газель“ с открытым капотом. Не понятно, это авария или просто поломка. По крайней мере рядом других машин не стоит», — рассказали очевидцы.
Второе место ДТП на «Яндекс. Картах» указано на улице Дачной. Однако те, кто недавно проезжал этот отрезок утверждают, что аварии там нет.
Кроме того, затор утром 14 октября был и на проспекте Октября. Здесь, как сообщили очевидцы, недалеко от моторного завода столкнулись две машины.
Напомним, на Московском проспекте в Ярославле 9 октября образовалась пробка из-за вставших троллейбусов. По словам директора «ЯрГЭТа» Дениса Пырлога, причина остановки троллейбусного движения крылась в неполадках на контактной сети.