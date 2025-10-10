НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области отменят 13 автобусных маршрутов

Изменения в расписании транспорта введут с 16 октября

В Ярославской области отменят 13 автобусных маршрутов

Изменения в расписании транспорта введут с 16 октября

355
Изменят расписание автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзменят расписание автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Изменят расписание автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 16 октября общественный транспорт Ярославской области переходит на зимний режим работы. Изменения коснутся межмуниципальных маршрутов, которые связывают города с дачными и садоводческими товариществами.

«Поскольку с окончанием летнего сезона поток пассажиров на этих направлениях значительно снижается, перевод транспорта на зимний график становится ежегодной стандартной процедурой», — объяснил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Кроме того, завершат работу 13 сезонных маршрутов. Среди них:

  • в Ярославле: № 106, 108, 129, 131, 523;

  • в Рыбинске: № 17, 190;

  • в Ростове: № 105;

  • в Переславле-Залесском: № 116, 119;

  • в Угличе: № 1с, 121, 124.

Расписание движения общественного транспорта размещено на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса». Также информацию можно получить по телефону +7 (4852) 67-40-80.

Ранее стало известно, что в Ярославле вернули прежний маршрут у № 17 «ЯШЗ» — «Поселок Ивняки» и 106 «Ярославль (Ярославль-Главный)», которые корректировали из-за ремонта Комсомольского моста.

