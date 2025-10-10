В Ярославской области отменят 13 автобусных маршрутов

С 16 октября общественный транспорт Ярославской области переходит на зимний режим работы. Изменения коснутся межмуниципальных маршрутов, которые связывают города с дачными и садоводческими товариществами.
«Поскольку с окончанием летнего сезона поток пассажиров на этих направлениях значительно снижается, перевод транспорта на зимний график становится ежегодной стандартной процедурой», — объяснил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.
Кроме того, завершат работу 13 сезонных маршрутов. Среди них:
в Ярославле: № 106, 108, 129, 131, 523;
в Рыбинске: № 17, 190;
в Ростове: № 105;
в Переславле-Залесском: № 116, 119;
в Угличе: № 1с, 121, 124.
Расписание движения общественного транспорта размещено на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса». Также информацию можно получить по телефону +7 (4852) 67-40-80.
Ранее стало известно, что в Ярославле вернули прежний маршрут у № 17 «ЯШЗ» — «Поселок Ивняки» и 106 «Ярославль (Ярославль-Главный)», которые корректировали из-за ремонта Комсомольского моста.