В Ярославской области отменят 13 автобусных маршрутов

Изменят расписание автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 16 октября общественный транспорт Ярославской области переходит на зимний режим работы. Изменения коснутся межмуниципальных маршрутов, которые связывают города с дачными и садоводческими товариществами.

«Поскольку с окончанием летнего сезона поток пассажиров на этих направлениях значительно снижается, перевод транспорта на зимний график становится ежегодной стандартной процедурой», — объяснил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Кроме того, завершат работу 13 сезонных маршрутов. Среди них:

в Ярославле: № 106, 108, 129, 131, 523;

в Рыбинске: № 17, 190;

в Ростове: № 105;

в Переславле-Залесском: № 116, 119;

в Угличе: № 1с, 121, 124.

Расписание движения общественного транспорта размещено на сайтах «Яроблтранскома» и «Яргортранса». Также информацию можно получить по телефону +7 (4852) 67-40-80.