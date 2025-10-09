НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

с-в.

 755мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,41
EUR 94,70
Запрет на съемку БПЛА
Обзор популярного ТЦ
Лучшая бургерная Ярославля
Сэкономить время и нервы на врачах
Ярославна на «Мужском/Женском»
Открыли Комсомольский мост
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Сделают пешеходный центр
Афиша на октябрь
Дороги и транспорт Тест Вам за руль-то вообще можно? Попробуйте пройти сложный тест на знание ПДД

Вам за руль-то вообще можно? Попробуйте пройти сложный тест на знание ПДД

Получится правильно ответить на все вопросы?

357
Попробуйте пройти тест на знание ПДД | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUПопробуйте пройти тест на знание ПДД | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Попробуйте пройти тест на знание ПДД

Источник:
Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

С начала 2025 года в Ярославской области случилось 634 ДТП из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. По данным ГИБДД, в авариях погибли 76 человек, еще более 500 были ранены.

Предлагаем вам пройти тест на знание ПДД, чтобы освежить правила в памяти.

ТЕСТПройден 108 раз
Можно ли вам управлять автомобилем
1 / 5

Обязан ли водитель автомобиля, который движется по левой полосе, уступить дорогу в данной ситуации?

  • Обязан

  • Не обязан

Если вам нравится решать подобные тесты, то рекомендуем поучаствовать в нашей «Вечерней викторине». А также пройти тест на знание советских фильмов.

ПО ТЕМЕ
Алексей КамкиновАлексей Камкинов
Алексей Камкинов
Корреспондент
Тест Викторина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление