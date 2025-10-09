Вам за руль-то вообще можно? Попробуйте пройти сложный тест на знание ПДД

С начала 2025 года в Ярославской области случилось 634 ДТП из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. По данным ГИБДД, в авариях погибли 76 человек, еще более 500 были ранены.
Предлагаем вам пройти тест на знание ПДД, чтобы освежить правила в памяти.
Обязан ли водитель автомобиля, который движется по левой полосе, уступить дорогу в данной ситуации?
Обязан
Не обязан
