Угадайте советский фильм про осень по одному кадру: самый теплый тест

День стал короче ночи, в домах потихоньку начинают пускать отопление, а выходить из дома в одной майке давненько стало прохладно. Тут и без всяких календарей понятно, что наступило то самое время года, когда лишний раз хочется провести время в домашнем уюте. Надеть свои любимые теплые носки, закутаться в плед, заварить чего-нибудь согревающего и включить фоном сериал или фильм. Мы именно так и поступили. А заодно вспомнили несколько теплых советских фильмов (и один мультфильм) с осенним настроением. А вы вспомните их по одному кадру?
«Служебный роман» (6+)
«Фантазии Фарятьева» (0+)
«Осенний марафон» (12+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Урок литературы» (12+)
«Дамы приглашают кавалеров» (6+)
«Слёзы капали» (12+)
«Старший сын» (12+)
«Светлая личность» (12+)
«Длинное, длинное дело…» (12+)
«Как стать счастливым» (12+)
«Скорый поезд» (12+)
«Дневной поезд» (12+)
«Пять вечеров» (0+)
«Однажды двадцать лет спустя» (12+)
«Осенний подарок фей» (6+)
«Белые росы» (6+)
«Бедная Маша» (16+)
«Чужая жена и муж под кроватью» (0+)
«Отпуск в сентябре» (18+)
«Из жизни отдыхающих» (16+)
«Забытая мелодия для флейты» (12+)
«И жизнь, и слёзы, и любовь» (12+)
«Заколдованный мальчик» (0+)
«Синичкин календарь» (6+)
«Осенние корабли» (12+)
«Сказка про чужие краски» (0+)
«Осенняя история» (0+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Доживем до понедельника» (12+)
«Вам и не снилось…» (12+)
«Полеты во сне и наяву» (12+)
«Без свидетелей» (12+)
«Осенние колокола» (12+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Женитьба Бальзаминова» (6+)