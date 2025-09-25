Угадайте советский фильм про осень по одному кадру: самый теплый тест

Друзья, сегодня мы проходим тест не просто так. Сегодня мы проходим тест по поводу. И повод этот весьма значительный: окончательное и бесповоротное наступление осени

День стал короче ночи, в домах потихоньку начинают пускать отопление, а выходить из дома в одной майке давненько стало прохладно. Тут и без всяких календарей понятно, что наступило то самое время года, когда лишний раз хочется провести время в домашнем уюте. Надеть свои любимые теплые носки, закутаться в плед, заварить чего-нибудь согревающего и включить фоном сериал или фильм. Мы именно так и поступили. А заодно вспомнили несколько теплых советских фильмов (и один мультфильм) с осенним настроением. А вы вспомните их по одному кадру?