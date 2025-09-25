НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Угадайте советский фильм про осень по одному кадру: самый теплый тест

Угадайте советский фильм про осень по одному кадру: самый теплый тест

Кутайтесь в плед, заваривайте чай или кофе и вспоминайте старое доброе кино

334
Друзья, сегодня мы проходим тест не просто так. Сегодня мы проходим тест по поводу. И повод этот весьма значительный: окончательное и бесповоротное наступление осени

Источник:

кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 год

Друзья, сегодня мы проходим тест не просто так. Сегодня мы проходим тест по поводу. И повод этот весьма значительный: окончательное и бесповоротное наступление осени

Источник:

кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 год

День стал короче ночи, в домах потихоньку начинают пускать отопление, а выходить из дома в одной майке давненько стало прохладно. Тут и без всяких календарей понятно, что наступило то самое время года, когда лишний раз хочется провести время в домашнем уюте. Надеть свои любимые теплые носки, закутаться в плед, заварить чего-нибудь согревающего и включить фоном сериал или фильм. Мы именно так и поступили. А заодно вспомнили несколько теплых советских фильмов (и один мультфильм) с осенним настроением. А вы вспомните их по одному кадру?

ТЕСТПройден 88 раз
1 / 10

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Фантазии Фарятьева» (0+)

  • «Осенний марафон» (12+)

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

2 / 10

  • «Урок литературы» (12+)

  • «Дамы приглашают кавалеров» (6+)

  • «Слёзы капали» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

3 / 10

  • «Старший сын» (12+)

  • «Светлая личность» (12+)

  • «Длинное, длинное дело…» (12+)

  • «Как стать счастливым» (12+)

4 / 10

  • «Скорый поезд» (12+)

  • «Дневной поезд» (12+)

  • «Пять вечеров» (0+)

  • «Однажды двадцать лет спустя» (12+)

5 / 10

  • «Осенний подарок фей» (6+)

  • «Белые росы» (6+)

  • «Бедная Маша» (16+)

  • «Чужая жена и муж под кроватью» (0+)

6 / 10

  • «Отпуск в сентябре» (18+)

  • «Из жизни отдыхающих» (16+)

  • «Забытая мелодия для флейты» (12+)

  • «И жизнь, и слёзы, и любовь» (12+)

7 / 10

  • «Заколдованный мальчик» (0+)

  • «Синичкин календарь» (6+)

  • «Осенние корабли» (12+)

  • «Сказка про чужие краски» (0+)

8 / 10

  • «Осенняя история» (0+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Доживем до понедельника» (12+)

  • «Вам и не снилось…» (12+)

9 / 10

  • «Урок литературы» (12+)

  • «Полеты во сне и наяву» (12+)

  • «Дамы приглашают кавалеров» (6+)

  • «Без свидетелей» (12+)

10 / 10

  • «Осенние колокола» (12+)

  • «Доживем до понедельника» (12+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Развлечение Фильм Кино Осень
Комментарии
3
Гость
1 час
Сразу понятно, что не «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Гость
1 час
Не могу угадать, слишком простой кадр для «Осеннего марафона».
Читать все комментарии
