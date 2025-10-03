НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

вос.

 766мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Дороги и транспорт В городах Ярославской области введут месячные проездные: где и когда

В городах Ярославской области введут месячные проездные: где и когда

Об этом сообщили в правительстве региона

178
В четырех городах Ярославской области введут проездные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ четырех городах Ярославской области введут проездные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В четырех городах Ярославской области введут проездные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В четырех городах Ярославской области введут месячные проездные билеты. Новый вариант оплаты проезда должен появиться в Данилове, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.

«Месячные проездные билеты на общественный транспорт в городском сообщении будут введены до 1 ноября», — уточнили в правительстве региона.

Стоимость проездных составит 1550 рублей. Для школьников будут предусмотрены льготные проездные. Размер льготы — единый для всех муниципальных образований: не менее 50% от стоимости проездного.

«Предоставление льготы школьникам и формирование стоимости школьного проездного билета устанавливаются нормативно-правовыми актами муниципальных образований, которые сейчас проходят процедуру согласования», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Власти добавили, что в первом квартале 2026 года гражданские и школьные проездные в городском сообщении будут вводиться и в других муниципальных округах Ярославской области.

Напомним, сейчас проездные действуют в Ярославле и Рыбинске. При этом в Ярославле вышло постановление о повышение стоимости школьных и студенческих проездных с 1 ноября 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Проездной билет Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление