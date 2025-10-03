В городах Ярославской области введут месячные проездные: где и когда

В четырех городах Ярославской области введут проездные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В четырех городах Ярославской области введут месячные проездные билеты. Новый вариант оплаты проезда должен появиться в Данилове, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.

«Месячные проездные билеты на общественный транспорт в городском сообщении будут введены до 1 ноября», — уточнили в правительстве региона.

Стоимость проездных составит 1550 рублей. Для школьников будут предусмотрены льготные проездные. Размер льготы — единый для всех муниципальных образований: не менее 50% от стоимости проездного.

«Предоставление льготы школьникам и формирование стоимости школьного проездного билета устанавливаются нормативно-правовыми актами муниципальных образований, которые сейчас проходят процедуру согласования», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Власти добавили, что в первом квартале 2026 года гражданские и школьные проездные в городском сообщении будут вводиться и в других муниципальных округах Ярославской области.