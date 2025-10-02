«Залезть в транспорт невозможно»: ярославские власти назвали причину давок в автобусах

Жительница Ярославля Светлана пожаловалась губернатору на давки в общественном транспорте по утрам. В частности, она попросила обратить внимание на проблемную ситуацию в Брагине.
«В Дзержинском районе очень проблематично в утреннее время попасть в любой автобус или троллейбус. На остановках „Урицкого“ и „Трамвайное депо“ залезть в транспорт физически невозможно», — пожаловалась Светлана.
1 октября в 7:45 мне пришлось пропустить восемь автобусов, так как они были забиты под завязку, двери еле закрывались от находившихся внутри людей.
В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области объяснили сложившиеся неудобства в работе общественного транспорта:
«В настоящее время наблюдается нехватка водительского состава из-за резкого роста заболеваемости. Это приводит в некоторых случаях к недовыпуску подвижного состава на городских маршрутах, что, в свою очередь, приводит к максимальной загрузке имеющихся автобусов».
В Минтрансе отметили, что такая ситуация негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания, ее поставили на контроль.
Подъем сезонной заболеваемости ранее отмечали в региональном Роспотребнадзоре. В регионе на карантин закрыто больше 10 школьных классов, чаще болеют дети школьного возраста от 7 до 14 лет.
