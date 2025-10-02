НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +1

5 м/c,

с-в.

 768мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Суд над экс-чиновником
Сэкономить время и нервы на врачах
Изменения в правительстве
Суд по пристройке
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Новая школа
Когда ждать снега
Дороги и транспорт «Залезть в транспорт невозможно»: ярославские власти назвали причину давок в автобусах

«Залезть в транспорт невозможно»: ярославские власти назвали причину давок в автобусах

Спойлер: все дело в сезонных ОРВИ

678
Власти объяснили причину давки в автобусах Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти объяснили причину давки в автобусах Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти объяснили причину давки в автобусах Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля Светлана пожаловалась губернатору на давки в общественном транспорте по утрам. В частности, она попросила обратить внимание на проблемную ситуацию в Брагине.

«В Дзержинском районе очень проблематично в утреннее время попасть в любой автобус или троллейбус. На остановках „Урицкого“ и „Трамвайное депо“ залезть в транспорт физически невозможно», — пожаловалась Светлана.

1 октября в 7:45 мне пришлось пропустить восемь автобусов, так как они были забиты под завязку, двери еле закрывались от находившихся внутри людей.

Светлана

жительница Ярославля

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области объяснили сложившиеся неудобства в работе общественного транспорта:

«В настоящее время наблюдается нехватка водительского состава из-за резкого роста заболеваемости. Это приводит в некоторых случаях к недовыпуску подвижного состава на городских маршрутах, что, в свою очередь, приводит к максимальной загрузке имеющихся автобусов».

В Минтрансе отметили, что такая ситуация негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания, ее поставили на контроль.

Подъем сезонной заболеваемости ранее отмечали в региональном Роспотребнадзоре. В регионе на карантин закрыто больше 10 школьных классов, чаще болеют дети школьного возраста от 7 до 14 лет.

Замечали толкучки в общественном транспорте Ярославля?

Да, каждое утро
Иногда
Нет, на моих маршрутах обычно свободно
Не езжу на общественном транспорте
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Автобус ОРВИ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Гость
1 час
Причина давок в автобусах Ярославля это ярославские власти
Гость
1 час
Вот что за чудеса? В маршрутках никогда почему-то не было нехватки водителей. А в муниципальном транспорте вечный дефицит: в советские времена, в 90-е и сейчас опять. Как известно, плохому танцору всё время что-то мешает. Если недостаточно муниципального транспорта, почему запретили маршрутки?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление