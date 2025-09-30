Уже есть классы на карантине: в Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости в Ярославской области

Какие вирусы распространяются сейчас в регионе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области на карантин по ОРВИ начали закрывать школьные классы. При этом, по данным на 26 сентября, случаев заболеваемости гриппом в регионе не зарегистрировано. Об этом сообщили 76.RU в региональном Роспотребнадзоре.

«Чуть более десяти классов в школах закрыты на карантин. Чаще болеют дети школьного возраста от 7 до 14 лет. Групп детских садов, закрытых на карантин по ОРВИ, не зарегистрировано», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Подъем сезонной заболеваемости идет последние две–три недели, что связано с началом учебного года.

«Среди заболевших циркулируют вирусы негриппозной этиологии», — уточнили в ведомстве.

Вирусы негриппозной этиологии — это вирусы, которые вызывают заболевания, схожие с гриппом, но не являются его возбудителями. К ним относятся такие вирусы, как парагрипп, риновирусы, аденовирусы и другие, которые могут вызывать высокую температуру, кашель, насморк и боль в горле.

Там также напомнили, что сейчас проводится бесплатная вакцинация против гриппа актуальными штаммами сезона 2025/2026.

«Порядок иммунизации необходимо уточнять в медицинской организации по месту жительства или в Министерстве здравоохранения Ярославской области», — добавили в Роспотребнадзоре.

Врачи ярославских больниц ранее предупредили жителей региона о росте заболеваемости. Количество вызовов к пациентам с температурой увеличилось в 2–3 раза с начала сентября — с 300 до 550 в день. Для разделения потоков пациентов в поликлиниках были оборудованы специальные боксы. Там терапевт принимает людей с признаками ОРВИ без предварительной записи и необходимости посещать регистратуру.