Дороги в Ярославле перекроют из-за ремонта трамвайных путей: где нельзя будет проехать

В Дзержинском районе Ярославля из-за проведения ремонта трамвайных путей введут дорожные ограничения. Об этом предупредили в мэрии.
Улицы будут перекрываться постепенно. С 3 октября перекроют Ленинградский проспект в районе пересечения с улицей Бабича:
с 23:00 3 октября до 16:00 4 октября с закрытием по 1,5 крайней полосы на участке Ленинградского проспекта в районе пересечения с улицей Бабича по направлению движения в обоих направлениях;
с 23:00 4 октября до 16:00 5 октября с закрытием по 1,5 полосы на участке в центре Ленинградского проспекта в районе пересечения с улицей Бабича в обоих направлениях.
На второстепенном проезде проспекта Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова в районе домов № 36 и 57 по проспекту Дзержинского:
с 23:00 4 октября до 16:00 5 октября с полным закрытием движения транспортных средств.
На проспекте Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова:
с 23:00 10 октября до 16:00 11 октября с закрытием по 1,5 крайней полосы на участке проспекта Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова в обоих направлениях;
с 23:00 11 октября до 16:00 12 октября с закрытием по 1,5 полосы на участке проспекта Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова в обоих направлениях.
На улицей Строителей в районе пересечения с улицей Бабича:
с 23:00 11 октября до 16:00 12 октября с полным закрытием движения транспортных средств.
Напомним, что в сентябре была укорочена схема проезда трамвая № 5к «ЯМЗ» — «Улица Бабича».