НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 761мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Дороги и транспорт Дороги в Ярославле перекроют из-за ремонта трамвайных путей: где нельзя будет проехать

Дороги в Ярославле перекроют из-за ремонта трамвайных путей: где нельзя будет проехать

Полный список адресов

336
В Дзержинском районе перекроют дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Дзержинском районе перекроют дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе перекроют дороги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля из-за проведения ремонта трамвайных путей введут дорожные ограничения. Об этом предупредили в мэрии.

Улицы будут перекрываться постепенно. С 3 октября перекроют Ленинградский проспект в районе пересечения с улицей Бабича:

  • с 23:00 3 октября до 16:00 4 октября с закрытием по 1,5 крайней полосы на участке Ленинградского проспекта в районе пересечения с улицей Бабича по направлению движения в обоих направлениях;

  • с 23:00 4 октября до 16:00 5 октября с закрытием по 1,5 полосы на участке в центре Ленинградского проспекта в районе пересечения с улицей Бабича в обоих направлениях.

Перекрытие движения на Ленинградском проспекте | Источник: мэрия Ярославля Перекрытие движения на Ленинградском проспекте | Источник: мэрия Ярославля

Перекрытие движения на Ленинградском проспекте

Источник:

мэрия Ярославля

На второстепенном проезде проспекта Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова в районе домов № 36 и 57 по проспекту Дзержинского:

  • с 23:00 4 октября до 16:00 5 октября с полным закрытием движения транспортных средств.

Ограничение движения на дублере проспекта Дзержинского | Источник: мэрия ЯрославляОграничение движения на дублере проспекта Дзержинского | Источник: мэрия Ярославля

Ограничение движения на дублере проспекта Дзержинского

Источник:

мэрия Ярославля

На проспекте Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова:

  • с 23:00 10 октября до 16:00 11 октября с закрытием по 1,5 крайней полосы на участке проспекта Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова в обоих направлениях;

  • с 23:00 11 октября до 16:00 12 октября с закрытием по 1,5 полосы на участке проспекта Дзержинского в районе пересечения с улицей Труфанова в обоих направлениях.

Ограничение движения на проспекте Дзержинского | Источник: мэрия Ярославля Ограничение движения на проспекте Дзержинского | Источник: мэрия Ярославля

Ограничение движения на проспекте Дзержинского

Источник:

мэрия Ярославля

На улицей Строителей в районе пересечения с улицей Бабича:

  • с 23:00 11 октября до 16:00 12 октября с полным закрытием движения транспортных средств.

Перекрытие движения на улице Строителей | Источник: мэрия ЯрославляПерекрытие движения на улице Строителей | Источник: мэрия Ярославля

Перекрытие движения на улице Строителей

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, что в сентябре была укорочена схема проезда трамвая № 5к «ЯМЗ» — «Улица Бабича».

ПО ТЕМЕ
Алексей КамкиновАлексей Камкинов
Алексей Камкинов
Корреспондент
Перекрытие дороги Трамвай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Они ходят как-то непонятно.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление