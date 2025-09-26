Ярославцев предупредили о перекрытии движения: где и когда закроют дороги в Ярославле

25 сентября мэрия Ярославля опубликовала список улиц, которые будут перекрыты из-за проведения осенней аграрной ярмарки «ЯрАгро» (6+).
Напомним, ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что ярмарка продлена еще на одни выходные. Полную программу мы публиковали в этом материале.
Улицы будут перекрыты с 08:00 27 сентября до 19:00 28 сентября. Под перекрытие попали улицы Кирова и Нахимсона, площадь Челюскинцев. Также под ограничение попала Советская площадь: с 18:00 26 сентября до 19:00 28 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.
Помимо этого, 27 сентября пройдет Заволжский крестный ход. В связи с этим будет перекрыта часть улицы 3-й Яковлевской. Перекрытие начнется в 10:00 и продлится до 13:00.