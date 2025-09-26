НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Ярославцев предупредили о перекрытии движения: где и когда закроют дороги в Ярославле

Публикуем список адресов

591
Перекрытие улиц из-за ярмарки | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU, Михаил Евраев / TelegramПерекрытие улиц из-за ярмарки | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU, Михаил Евраев / Telegram

Перекрытие улиц из-за ярмарки

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU, Михаил Евраев / Telegram

25 сентября мэрия Ярославля опубликовала список улиц, которые будут перекрыты из-за проведения осенней аграрной ярмарки «ЯрАгро» (6+).

Напомним, ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что ярмарка продлена еще на одни выходные. Полную программу мы публиковали в этом материале.

Перекрытие улиц на Советской площади | Источник: мэрия ЯрославляПерекрытие улиц на Советской площади | Источник: мэрия Ярославля

Перекрытие улиц на Советской площади

Источник:

мэрия Ярославля

Улицы будут перекрыты с 08:00 27 сентября до 19:00 28 сентября. Под перекрытие попали улицы Кирова и Нахимсона, площадь Челюскинцев. Также под ограничение попала Советская площадь: с 18:00 26 сентября до 19:00 28 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Помимо этого, 27 сентября пройдет Заволжский крестный ход. В связи с этим будет перекрыта часть улицы 3-й Яковлевской. Перекрытие начнется в 10:00 и продлится до 13:00.

Ограничение движения в Заволжском районе | Источник: мэрия Ярославля Ограничение движения в Заволжском районе | Источник: мэрия Ярославля

Ограничение движения в Заволжском районе

Источник:

мэрия Ярославля

Алексей КамкиновАлексей Камкинов
Алексей Камкинов
Корреспондент
Комментарии
Гость
1 час
рынки распродали, теперь рынок будет на советской площади.
Гость
14 минут
Рынки, стадионы и концертные залы закрыть! На все хватит Советской площади!!!((((
