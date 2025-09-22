НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт «До аэропорта на 20 минут быстрее»: в Подмосковье открыли участок платного дублера МКАД. Схема проезда

«До аэропорта на 20 минут быстрее»: в Подмосковье открыли участок платного дублера МКАД. Схема проезда

Полностью 45-километровую трассу достроят в 2026 году

287
Сейчас проезд открыт по двум участкам трассы из пяти

Сейчас проезд открыт по двум участкам трассы из пяти

Источник:

«Воробьев Live» / T.me

В Подмосковье открыли новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) — платного дублера МКАД. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жители Видного теперь будут добираться до аэропорта Домодедово на 20 минут быстрее. Здесь от четырех до шести полос, два путепровода, удобные съезды и заезды — все для комфортного и безопасного движения», — заявил Воробьев.

Длина нового участка составляет 2,3 километра — он проходит от Каширского шоссе до трассы А-105 (Москва — аэропорт Домодедово).

Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) — строящийся дублер МКАД. Она продолжит трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и пройдет через Видное, Молоково, Лыткарино и Томилино в Железнодорожный.

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, Южно-Лыткаринскую дорогу строят по концессионному соглашению: проезд будет стоить 10 рублей за километр, взимать плату будут 29 лет, после чего трассу передадут Московской области и сделают бесплатной. До полного открытия в 2026 году проезд по участкам дублера будет бесплатным.

Схема проезда по новому участку платной Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА)

Схема проезда по новому участку платной Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА)

Источник:

«Воробьев Live» / T.me

Общая длина трассы составит 45 километров, на ней также расположены различные развязки, мосты и путепроводы. Первый участок длиной почти в 3 километра открыли в феврале 2025-го. Речь идет о развязке на пересечении с федеральной трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе.

Работы по строительству платной автодороги продолжаются

Работы по строительству платной автодороги продолжаются

Источник:

«Воробьев Live» / T.me

До конца октября планируется открыть еще один участок трассы — от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Здесь будет проходить прямой съезд с ЮЛА на обход поселка Октябрьский. По словам Воробьева, эта часть дороги готова на 70%.

Также до конца года запустят:

  • участок от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе, который создаст сквозной коридор от М-2 «Крым» до А-105 на аэропорт Домодедово;

  • путепровод через М-4 «Дон»;

  • участок от обхода Октябрьского до М-12 «Восток».

Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА) называют южным дублером МКАД
Строительство дороги продлится до 2026 года
На участке также возвели развязки и съезды
+1
Движение по ЮЛА открывают поэтапно

Трасса фактически станет южным дублером МКАД. В начале 2023 года жители Видного протестовали против строительства трассы: ее строят вблизи домов на окраине города.

