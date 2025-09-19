Ярославцы пожаловались на исчезновение автобусов с онлайн-сервисов: в чем причина

Ярославские автобусы не всегда отображаются в онлайн-сервисах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы заметили, что в последнее время передвижение далеко не всех автобусов можно отследить в специальных сервисах. По словам людей, эта проблема существенно затрудняет использование общественного транспорта в Ярославле.

«С недавнего времени в популярных приложениях, таких как „2ГИС“, „ЯОТранспорт“ и других, перестали отображаться в режиме реального времени данные о перемещении большинства автобусов. Ранее эти сервисы позволяли точно планировать свое время, видя местоположение нужного транспорта и рассчитывая время ожидания на остановке. Сейчас же пассажирам приходится буквально гадать, когда приедет тот или иной автобус. Это особенно проблематично в холодное время года, с учетом климата нашего региона», — пожаловался 17 сентября в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева житель города Илья.

Он уточнил, что самые большие проблемы с отображением автобусов на маршруте № 1.

«Он является важным транспортным связующим для многих жителей города, и его отсутствие в системе онлайн-отслеживания приводит к постоянным задержкам, неоправданному времени ожидания на остановках и срыву планов, — добавил Илья.

Ситуацию прокомментировали в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта:

«С конца марта 2024 года на территории города Ярославля и Ярославской области наблюдаются систематические сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, которые могут приводить к периодическим сбоям в работе навигационного оборудования, установленного в общественном транспорте. Соответственно сервисы могут отображать неточную информацию о месторасположении транспорта. Техническими специалистами проводятся мероприятия, направленные на снижения влияния данных сбоев».