В Ярославле продлят работу общественного транспорта

В Ярославле могут продлить работу общественного транспорта до трех часов ночи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят продлить работу общественного транспорта до трех часов ночи. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев, отвечая на вопрос 76.RU во время пресс-конференции с журналистами 17 сентября.

«Мы предлагаем подумать. По крайней мере, в качестве эксперимента точно сделаем, а дальше будем смотреть. Мы будем пускать автобусы, общественный транспорт в центр, условно, до трех часов ночи. Каждый час. В ночное время. Понятно, что интервал будет не 15 минут. Но каждый час все будут знать, что можно уехать в двенадцать, час, два, три из Брагина, условно говоря», — заявил глава региона.

Михаил Евраев отметил, что общественный транспорт в позднее время будет работать не по всем улицам, однако ярославцы смогут добраться из центра в спальные районы.

«И приехать, и уехать. Мы специально думаем о том, как скоординировать общественный транспорт вместе со всеми программами», — рассказал губернатор.

От жителей нередко поступают жалобы на работу общественного транспорта и в дневное время, в частности пассажиры отмечают толкучку в салонах.