В Ярославле стоянки автобусов перенесут к торговым центрам

В Ярославле стоянки автобусов перенесут к торговым центрам

Об этом сообщил губернатор

493
В Ярославле остановки автобусов перенесут к ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле остановки автобусов перенесут к ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле остановки автобусов перенесут к ТЦ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области конечные остановки автобусов и площадки, где транспорт находится в промежуток между рейсами, перенесут к торговым центрам. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он пояснил, что так будет удобнее для водителей и пассажиров.

«Это позволяет использовать инфраструктуру торговых центров для удобства водителей и кондукторов. Так обеденные и межрейсовые перерывы они смогут проводить намного комфортнее», — отметил губернатор.

В Ярославле в настоящее время из 68 автобусных маршрутов девять уже завершаются на конечных пунктах у торговых центров. Еще 39 имеют зоны межрейсовой стоянки недалеко от ТЦ. По 20 маршрутам перенос к торговым центрам прорабатывается. В частности, ведется работа по организации стоянок у ТРК «Альтаир» в Дзержинском районе, гипермаркета «Глобус» и ТЦ «Магнит» — в Заволжском, ТЦ «Лента» — во Фрунзенском и ТЦ «Шоколад» — в Красноперекопском.

«По результатам анализа инфраструктуры конечных остановочных пунктов были определены параметры маршрутной сети в муниципальных округах. Они учтены при заключении государственных контрактов в Рыбинске, Даниловском, Угличском, Ростовском и Переславль-Залесском округах в мае, июне и августе 2025 года», — добавил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

В правительстве отметили, что в Рыбинске прорабатываются возможности переноса конечных остановок общественного транспорта от Соборной площади в точки, имеющие необходимую инфраструктуру для водителей пассажирского городского транспорта. Реализовать задуманное хотят при создании пешеходной зоны в центре города. Обустройство узлового конечного пункта планируется на улице Рабочей.

Реализация проекта запланирована на 2026 год.

Напомним, ранее идею о переносе остановок общественного транспорта власти озвучивали в марте 2025 года. До этого ярославцы жаловались на состояние конечных остановок общественного транспорта в городе уже много лет. Где-то автобусы стоят под окнами жилых домов. На многих территориях нет элементарных удобств для водителей. Отсюда грязь и антисанитария. Ситуацию обещали изменить еще в 2023 году

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус Остановка Торговый центр
Комментарии
3
JayroslavMudryi
28 минут
читать нужно так-----------торговые центры построит на остановках
Гость
46 минут
можно на Советской площади еще стоянку автобусов устроить.
Читать все комментарии
