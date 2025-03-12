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Дороги и транспорт В Ярославле конечные остановки автобусов перенесут к торговым центрам

В Ярославле конечные остановки автобусов перенесут к торговым центрам

Об этом сообщили в правительстве региона

3 623
19 комментариев
Конечные остановки общественного транспорта в Ярославле перенесут к торговым центрам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонечные остановки общественного транспорта в Ярославле перенесут к торговым центрам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечные остановки общественного транспорта в Ярославле перенесут к торговым центрам

Источник:

В Ярославле конечные остановки автобусов перенесут к торговым центрам. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

«Займемся реорганизацией конечных пунктов. В Ярославле часть их будет перенесена к торговым центрам. Это позволит получить недостающую сейчас инфраструктуру. В некоторых районах выполним ремонт автостанций», — отметил чиновник.

Он добавил, что за последние полгода в регионе было установлено 226 новых павильонов. В ближайшее время их нужно подключить к электричеству, оснастить цифровыми информационными табло и камерами. Параллельно продолжится установка новых пунктов — их в этом году должно появиться около 100. Остановки будут выполнены в едином стиле.

Напомним, ярославцы жалуются на состояние конечных остановок общественного транспорта в городе уже много лет. Где-то автобусы стоят под окнами жилых домов. На многих территориях нет элементарных удобств для водителей. Отсюда грязь и антисанитария. Ситуацию обещали изменить еще в 2023 году.

Как вам идея с конечными остановками у ТЦ?

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Остановки Конечная автобусов Транспорт Общественный транспорт
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Комментарии
19
Гость
2 часа
За народ давно всё решают,незаконно отменили оплату наличными,какие то карты напридумывали,при этом вообще то обязаны их продавать на каждой остановке сначала! Штрафуют незаконно людей по сути! Оплата проезда-бешеные деньги,если смотреть на реальные зарплаты граждан! Лишь бы перед Москвой показать,что у нас всё прям офигенно в городе!
Гость
3 часа
Почему в транспортной реформе не предусмотрены конечные пункты автобусов? Со стороны г. Рыбинска въезжаешь в город, как в ПАТП-1, по Ленинградскому проспекту с двух сторон стоят желтые автобусы.
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