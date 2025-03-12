Конечные остановки общественного транспорта в Ярославле перенесут к торговым центрам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле конечные остановки автобусов перенесут к торговым центрам. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

«Займемся реорганизацией конечных пунктов. В Ярославле часть их будет перенесена к торговым центрам. Это позволит получить недостающую сейчас инфраструктуру. В некоторых районах выполним ремонт автостанций», — отметил чиновник.

Он добавил, что за последние полгода в регионе было установлено 226 новых павильонов. В ближайшее время их нужно подключить к электричеству, оснастить цифровыми информационными табло и камерами. Параллельно продолжится установка новых пунктов — их в этом году должно появиться около 100. Остановки будут выполнены в едином стиле.

Напомним, ярославцы жалуются на состояние конечных остановок общественного транспорта в городе уже много лет. Где-то автобусы стоят под окнами жилых домов. На многих территориях нет элементарных удобств для водителей. Отсюда грязь и антисанитария. Ситуацию обещали изменить еще в 2023 году.