Меньше недели до открытия: как сейчас выглядят новые трамвайные пути и остановки в Ярославле

В Ярославле с 15 сентября должно открыться трамвайное движение на обновленном участке в Брагине. Трамваи № 5к начнут курсировать от больницы № 9 до ЯМЗ. Власти сообщили, что переноса срока запуска движения не планируется. Оставшиеся недоделки трамвайной инфраструктуры обещают устранить вовремя.
«Трамвайное движение в Дзержинском районе по улицам Бабича, Волгоградской, Труфанова и Елены Колесовой планируется возобновить с 15 сентября. Работы ведутся в усиленном режиме: осуществляется обкатка путей, после чего начнутся финальные работы по их выправке и постусадочному ремонту. Также продолжается обустройство современных остановочных площадок. На новом участке будет 23 новых остановки», — прокомментировали порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Мы посмотрели, как выглядят обновленные трамвайные рельсы и остановки за неделю до официального открытия.
Напомним, масштабная реконструкция трамвайных путей и инфраструктуры в Ярославле стартовала в 2023 году. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством Ярославской области.
Модернизация предполагает замену всех трамвайных путей, двух путепроводов, депо, обновление восьми тяговых подстанций. Вместо старых трамваев должны пустить 47 новых. После завершения работы трамвайное хозяйство города на 20 лет перейдет в пользование компании, она сможет получать прибыль от перевозок.
Замена путей началась с Дзержинского района. Далее работы должны продолжиться на Пятерке и в центре.
Генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщал, что полностью трамвайное движение во всем городе будет запущено до конца 2026 года. А до середины 2027 года завершат реконструкцию трамвайного депо.