НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

штиль.

 765мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,92
EUR 99,82
Чебатков в Ярославле
Новые район на берегу Волги
Пожар в жилом доме
Ярославский бренд покорил Россию
Подорожает плата за капремонт
Чиновники переезжают
Создадут «Вайсман-центр»
Сокращения в музее
Переплыл Босфор
Суд над педагогом
Дороги и транспорт Трамвайная концессия Меньше недели до открытия: как сейчас выглядят новые трамвайные пути и остановки в Ярославле

Меньше недели до открытия: как сейчас выглядят новые трамвайные пути и остановки в Ярославле

Фоторепортаж из Дзержинского района

262
В Дзержинском районе Ярославля завершается реконструкция трамвайных путей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Дзержинском районе Ярославля завершается реконструкция трамвайных путей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля завершается реконструкция трамвайных путей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 15 сентября должно открыться трамвайное движение на обновленном участке в Брагине. Трамваи № 5к начнут курсировать от больницы № 9 до ЯМЗ. Власти сообщили, что переноса срока запуска движения не планируется. Оставшиеся недоделки трамвайной инфраструктуры обещают устранить вовремя.

«Трамвайное движение в Дзержинском районе по улицам Бабича, Волгоградской, Труфанова и Елены Колесовой планируется возобновить с 15 сентября. Работы ведутся в усиленном режиме: осуществляется обкатка путей, после чего начнутся финальные работы по их выправке и постусадочному ремонту. Также продолжается обустройство современных остановочных площадок. На новом участке будет 23 новых остановки», — прокомментировали порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Мы посмотрели, как выглядят обновленные трамвайные рельсы и остановки за неделю до официального открытия.

Открыть движение здесь обещают с 15 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОткрыть движение здесь обещают с 15 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Открыть движение здесь обещают с 15 сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно, что работы еще идут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидно, что работы еще идут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно, что работы еще идут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

К счастью, погода позволяет беспрепятственно завершить все необходимое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК счастью, погода позволяет беспрепятственно завершить все необходимое | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К счастью, погода позволяет беспрепятственно завершить все необходимое

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему-то справа новые рельсы пошли волной. На исправление недочетов осталось несколько дней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему-то справа новые рельсы пошли волной. На исправление недочетов осталось несколько дней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему-то справа новые рельсы пошли волной. На исправление недочетов осталось несколько дней

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из задач&nbsp;— вовремя благоустроить остановки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдна из задач&nbsp;— вовремя благоустроить остановки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из задач — вовремя благоустроить остановки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для брагинцев поставили новые павильоны, но плитка уложена еще не на всех площадках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля брагинцев поставили новые павильоны, но плитка уложена еще не на всех площадках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для брагинцев поставили новые павильоны, но плитка уложена еще не на всех площадках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство прилегающей территории еще впереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлагоустройство прилегающей территории еще впереди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство прилегающей территории еще впереди

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорожно-строительную технику и оставленные поддоны можно встретить в разных местах на протяжении трамвайной линии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДорожно-строительную технику и оставленные поддоны можно встретить в разных местах на протяжении трамвайной линии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорожно-строительную технику и оставленные поддоны можно встретить в разных местах на протяжении трамвайной линии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

При этом новые рельсы уже проходят обкатку (пока старыми вагонами) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри этом новые рельсы уже проходят обкатку (пока старыми вагонами) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При этом новые рельсы уже проходят обкатку (пока старыми вагонами)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, масштабная реконструкция трамвайных путей и инфраструктуры в Ярославле стартовала в 2023 году. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством Ярославской области.

Модернизация предполагает замену всех трамвайных путей, двух путепроводов, депо, обновление восьми тяговых подстанций. Вместо старых трамваев должны пустить 47 новых. После завершения работы трамвайное хозяйство города на 20 лет перейдет в пользование компании, она сможет получать прибыль от перевозок.

Замена путей началась с Дзержинского района. Далее работы должны продолжиться на Пятерке и в центре.

Генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщал, что полностью трамвайное движение во всем городе будет запущено до конца 2026 года. А до середины 2027 года завершат реконструкцию трамвайного депо.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Транспорт
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
14 минут
На фото рельсы уже кривые, так что все как всегда, один трёп от чинушей
Гость
16 минут
от каких осадков может защитить пассажиров такой остановочный павильон?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление