Меньше недели до открытия: как сейчас выглядят новые трамвайные пути и остановки в Ярославле

В Дзержинском районе Ярославля завершается реконструкция трамвайных путей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 15 сентября должно открыться трамвайное движение на обновленном участке в Брагине. Трамваи № 5к начнут курсировать от больницы № 9 до ЯМЗ. Власти сообщили, что переноса срока запуска движения не планируется. Оставшиеся недоделки трамвайной инфраструктуры обещают устранить вовремя.

«Трамвайное движение в Дзержинском районе по улицам Бабича, Волгоградской, Труфанова и Елены Колесовой планируется возобновить с 15 сентября. Работы ведутся в усиленном режиме: осуществляется обкатка путей, после чего начнутся финальные работы по их выправке и постусадочному ремонту. Также продолжается обустройство современных остановочных площадок. На новом участке будет 23 новых остановки», — прокомментировали порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Мы посмотрели, как выглядят обновленные трамвайные рельсы и остановки за неделю до официального открытия.

Открыть движение здесь обещают с 15 сентября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно, что работы еще идут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К счастью, погода позволяет беспрепятственно завершить все необходимое Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему-то справа новые рельсы пошли волной. На исправление недочетов осталось несколько дней Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из задач — вовремя благоустроить остановки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для брагинцев поставили новые павильоны, но плитка уложена еще не на всех площадках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство прилегающей территории еще впереди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дорожно-строительную технику и оставленные поддоны можно встретить в разных местах на протяжении трамвайной линии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При этом новые рельсы уже проходят обкатку (пока старыми вагонами) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, масштабная реконструкция трамвайных путей и инфраструктуры в Ярославле стартовала в 2023 году. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством Ярославской области.

Модернизация предполагает замену всех трамвайных путей, двух путепроводов, депо, обновление восьми тяговых подстанций. Вместо старых трамваев должны пустить 47 новых. После завершения работы трамвайное хозяйство города на 20 лет перейдет в пользование компании, она сможет получать прибыль от перевозок.

Замена путей началась с Дзержинского района. Далее работы должны продолжиться на Пятерке и в центре.