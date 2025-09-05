НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Как выехали, так и стоим»: Ярославль сковали пятничные пробки. Фото

Рассказываем, где не проехать

2 комментария
Вечерние пробки сковали Ярославль 5 сентября. Под конец рабочей недели автомобилисты попали в заторы на центральных улицах.

«В центре и на Московском треш. Выехали с работы в 17:00, за 40 минут от Октябрьской площади доехали до Богоявленки. Как выехали, так и стоим. В районе выезда с Богоявленской площади на мост сломалась машина», — поделилась читательница 76.RU.

Проезд осложняют аварии на въезде на мост на Московский, а также два ДТП на Толбухинском проспекте. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на 17:30 обстановка оценивалась в 7 баллов, спустя час дороги стали свободнее — 5 баллов.

Кроме того, традиционно движение по Московскому проспекту осложняет начало хоккейного сезона. В 19:30 в «Арене-2000» начнется матч за Кубок открытия между «Локомотивом» и челябинским «Трактором». На льду встречаются финалисты прошлого сезона, железнодорожники играют в статусе действующего чемпиона.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где показываем обстановку из спортивного комплекса.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
2
Гость
48 минут
Ну вот и стал центр пешеходный. Как губернатор и хотел.
Гость
25 минут
"Тобухинский проспект", вы где учились?
Читать все комментарии
