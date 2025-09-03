НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Поезда в Москву и из столицы массово задерживаются из-за атаки БПЛА

Поезда в Москву и из столицы массово задерживаются из-за атаки БПЛА

Ночью пришлось эвакуировать станцию в Ростовской области

39
Написать комментарий
Поезда приедут с опозданием на несколько часов | Источник: Александр Подопригора / 161.RUПоезда приедут с опозданием на несколько часов | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Поезда приедут с опозданием на несколько часов

Источник:
Александр Подопригора / 161.RU

В ночь на 3 сентября Ростовскую область массово атаковали беспилотники. По данным Минобороны, в регионе сбили 25 летательных аппаратов. Как сообщали наши коллеги из 116.RU, на фоне последствий атаки с задержкой следуют несколько поездов.

«Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Из-за ночной атаки задерживается 26 поездов в разных направлениях, заявили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Среди них есть и столичные поезда.

Полный список поездов, которые задерживаются на южном направлении:

  • № 155 Анапа — Москва;

  • № 479 Сухум — Санкт-Петербург;

  • № 113 Краснодар — Москва;

  • № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;

  • № 11 Анапа — Москва;

  • № 143 Кисловодск — Москва;

  • № 125 Новороссийск — Москва;

  • № 557 Имеретинский Курорт — Москва;

  • № 203 Анапа — Томск;

  • № 225 Адлер — Мурманск;

  • № 459 Адлер — Тамбов;

  • № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;

  • № 277 Анапа — Санкт-Петербург;

  • № 99 Адлер — Санкт-Петербург;

  • № 568 Москва — Анапа;

  • № 136 Санкт-Петербург — Махачкала;

  • № 30 Москва — Новороссийск;

  • № 102 Москва — Адлер;

  • № 144 Москва — Кисловодск;

  • № 234 Москва — Новороссийск;

  • № 114 Москва — Краснодар;

  • № 20 Москва — Ростов-на-Дону;

  • № 480 Москва — Сухум.

Максимальное время отклонения от графика составит 4,5 часа. Пассажирам поездов пообещали предоставить бесплатное питание. Железнодорожники пытаются нагнать расписание.

«На вокзалах организовано информирование пассажиров. На Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Напомним, в августе 2025 года несколько десятков поездов также следовали с задержками после атаки БПЛА. Среди пассажиров, застрявших в дороге, оказались ярославцы.

Арина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
БПЛА Задержки поездов
