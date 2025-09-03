Поезда в Москву и из столицы массово задерживаются из-за атаки БПЛА

В ночь на 3 сентября Ростовскую область массово атаковали беспилотники. По данным Минобороны, в регионе сбили 25 летательных аппаратов. Как сообщали наши коллеги из 116.RU, на фоне последствий атаки с задержкой следуют несколько поездов.
«Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Из-за ночной атаки задерживается 26 поездов в разных направлениях, заявили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Среди них есть и столичные поезда.
Полный список поездов, которые задерживаются на южном направлении:
№ 155 Анапа — Москва;
№ 479 Сухум — Санкт-Петербург;
№ 113 Краснодар — Москва;
№ 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
№ 11 Анапа — Москва;
№ 143 Кисловодск — Москва;
№ 125 Новороссийск — Москва;
№ 557 Имеретинский Курорт — Москва;
№ 203 Анапа — Томск;
№ 225 Адлер — Мурманск;
№ 459 Адлер — Тамбов;
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
№ 277 Анапа — Санкт-Петербург;
№ 99 Адлер — Санкт-Петербург;
№ 568 Москва — Анапа;
№ 136 Санкт-Петербург — Махачкала;
№ 30 Москва — Новороссийск;
№ 102 Москва — Адлер;
№ 144 Москва — Кисловодск;
№ 234 Москва — Новороссийск;
№ 114 Москва — Краснодар;
№ 20 Москва — Ростов-на-Дону;
№ 480 Москва — Сухум.
Максимальное время отклонения от графика составит 4,5 часа. Пассажирам поездов пообещали предоставить бесплатное питание. Железнодорожники пытаются нагнать расписание.
«На вокзалах организовано информирование пассажиров. На Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Напомним, в августе 2025 года несколько десятков поездов также следовали с задержками после атаки БПЛА. Среди пассажиров, застрявших в дороге, оказались ярославцы.