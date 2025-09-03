Поезда в Москву и из столицы массово задерживаются из-за атаки БПЛА

Поезда приедут с опозданием на несколько часов Источник: Александр Подопригора / 161.RU

В ночь на 3 сентября Ростовскую область массово атаковали беспилотники. По данным Минобороны, в регионе сбили 25 летательных аппаратов. Как сообщали наши коллеги из 116.RU, на фоне последствий атаки с задержкой следуют несколько поездов.

«Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Из-за ночной атаки задерживается 26 поездов в разных направлениях, заявили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Среди них есть и столичные поезда.

Полный список поездов, которые задерживаются на южном направлении:

№ 155 Анапа — Москва;

№ 479 Сухум — Санкт-Петербург;

№ 113 Краснодар — Москва;

№ 251 Владикавказ — Санкт-Петербург;

№ 11 Анапа — Москва;

№ 143 Кисловодск — Москва;

№ 125 Новороссийск — Москва;

№ 557 Имеретинский Курорт — Москва;

№ 203 Анапа — Томск;

№ 225 Адлер — Мурманск;

№ 459 Адлер — Тамбов;

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;

№ 277 Анапа — Санкт-Петербург;

№ 99 Адлер — Санкт-Петербург;

№ 568 Москва — Анапа;

№ 136 Санкт-Петербург — Махачкала;

№ 30 Москва — Новороссийск;

№ 102 Москва — Адлер;

№ 144 Москва — Кисловодск;

№ 234 Москва — Новороссийск;

№ 114 Москва — Краснодар;

№ 20 Москва — Ростов-на-Дону;

№ 480 Москва — Сухум.

Максимальное время отклонения от графика составит 4,5 часа. Пассажирам поездов пообещали предоставить бесплатное питание. Железнодорожники пытаются нагнать расписание.

«На вокзалах организовано информирование пассажиров. На Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.