Дороги и транспорт «Великое стояние»: ярославцы застряли по пути с юга из-за массовой задержки поездов

«Великое стояние»: ярославцы застряли по пути с юга из-за массовой задержки поездов

Пассажирка рассказала подробности

854
8 комментариев
На московском вокзале собралась толпа опоздавших пассажиров | Источник: читательница 76.RUНа московском вокзале собралась толпа опоздавших пассажиров | Источник: читательница 76.RU

На московском вокзале собралась толпа опоздавших пассажиров

Источник:

читательница 76.RU

Жители Ярославля застряли в пути домой из-за массовой задержки поездов. Они возвращались после отпуска. Ехали из Минеральных вод.

«Задержка составила больше трех часов. Наш поезд должен был приехать в Москву 22 августа в шесть утра, а дальше мы планировали отправиться в Ярославль — на руках уже были билеты», — рассказала Анастасия из Ярославля.

Вернуть билеты из Москвы в Ярославль путешественники не успели, так как в дороге не было Интернета. Начальник поезда сообщила, что по прибытии можно будет обменять «сгоревшие» билеты на другие.

«В Москве мы оказались около 10 часов утра. На вокзале гигантские толпы на выход в город — всех, кто шел с поездов, досматривали. Сначала нам пришлось получили справку о задержке поезда, потом идти обменивать билеты. Справку выписали быстро. А вот у касс началось великое стояние — никто толком ничего не мог объяснить, какой-то бюрократический ад с талончиками. Сначала говорили, что можно подойти в окно кассы со справкой и там все сделают, но кассир сказала, что без талончика не примет. В итоге потратили почти час на ожидание и обмен билетов», — поделилась Анастасия.

Чтобы обменять билеты, нужно было оформить справку | Источник: читательница 76.RUЧтобы обменять билеты, нужно было оформить справку | Источник: читательница 76.RU

Чтобы обменять билеты, нужно было оформить справку

Источник:

читательница 76.RU

По словам ярославны, в очереди были люди из разных регионов. Например, Архангельской, Нижегородской областей — у всех одинаковые проблемы.

Напомним, наши коллеги из MSK1.RU сообщали, что поезда дальнего следования южного направления массово задерживались из-за атаки БПЛА в Воронежской области в ночь на 21 августа.

«В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов приостановлено», — поясняли в РЖД 21 августа.

Опоздания продлились до 22 августа. Утром в пятницу в РЖД сообщили, что на 8:36 в конечные пункты прибыли 17 задержанных поездов, 59 были введены в график, с опозданием следовало 50 поездов. Максимальное время задержки составило до 4 часов.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
