Где и за сколько в Ярославле можно купить проездной — инструкция

В Ярославле с началом нового учебного года зафиксирован рост спроса на оформление школьных и студенческих электронных проездных. Об этом 2 сентября сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
В этом материале рассказываем, какие документы необходимы для оформления проездных и где это можно сделать.
Сколько стоят проездные
Школьный и студенческий проездной на месяц на один вид транспорта стоит 650 рублей, на два — 800 рублей.
Оформить электронный проездной билет можно в пункте обслуживания на кассе в здании автовокзала на Московском проспекте, 80а. Режим работы: ежедневно с 07:30 до 19:00.
Для оформления школьного проездного билета необходимо:
свидетельство о рождении или паспорт школьника;
паспортные данные одного из родителей;
справка из школы;
ранее оформленный проездной билет (при наличии);
заявление на обработку персональных данных (заполняется родителем).
Для оформления студенческого проездного билета необходимо:
паспорт;
справка из учебного заведения;
заявление на обработку персональных данных;
ранее оформленный проездной билет (при наличии).
Кстати, с 1 сентября в Ярославской области снова будет действовать льготный проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта отменили скидку на проезд на два летних месяца — июль и август.