Где и за сколько в Ярославле можно купить проездной — инструкция

Сколько стоят школьные и студенческие проездные в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с началом нового учебного года зафиксирован рост спроса на оформление школьных и студенческих электронных проездных. Об этом 2 сентября сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В этом материале рассказываем, какие документы необходимы для оформления проездных и где это можно сделать.

Сколько стоят проездные

Школьный и студенческий проездной на месяц на один вид транспорта стоит 650 рублей, на два — 800 рублей.

Оформить электронный проездной билет можно в пункте обслуживания на кассе в здании автовокзала на Московском проспекте, 80а. Режим работы: ежедневно с 07:30 до 19:00.

Для оформления школьного проездного билета необходимо:

свидетельство о рождении или паспорт школьника;

паспортные данные одного из родителей;

справка из школы;

ранее оформленный проездной билет (при наличии);

заявление на обработку персональных данных (заполняется родителем).

Для оформления студенческого проездного билета необходимо:

паспорт;

справка из учебного заведения;

заявление на обработку персональных данных;

ранее оформленный проездной билет (при наличии).