Дороги и транспорт Где и за сколько в Ярославле можно купить проездной — инструкция

Где и за сколько в Ярославле можно купить проездной — инструкция

Публикуем памятку для пассажиров

770
6 комментариев
Сколько стоят школьные и студенческие проездные в Ярославле

Сколько стоят школьные и студенческие проездные в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с началом нового учебного года зафиксирован рост спроса на оформление школьных и студенческих электронных проездных. Об этом 2 сентября сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В этом материале рассказываем, какие документы необходимы для оформления проездных и где это можно сделать.

Сколько стоят проездные

Школьный и студенческий проездной на месяц на один вид транспорта стоит 650 рублей, на два — 800 рублей.

Оформить электронный проездной билет можно в пункте обслуживания на кассе в здании автовокзала на Московском проспекте, 80а. Режим работы: ежедневно с 07:30 до 19:00.

Для оформления школьного проездного билета необходимо:

  • свидетельство о рождении или паспорт школьника;

  • паспортные данные одного из родителей;

  • справка из школы;

  • ранее оформленный проездной билет (при наличии);

  • заявление на обработку персональных данных (заполняется родителем).

Для оформления студенческого проездного билета необходимо:

  • паспорт;

  • справка из учебного заведения;

  • заявление на обработку персональных данных;

  • ранее оформленный проездной билет (при наличии).

Кстати, с 1 сентября в Ярославской области снова будет действовать льготный проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта отменили скидку на проезд на два летних месяца — июль и август.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Проездной билет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Нужно на каждой остановке продавать проездные билеты, в некоторых отдалённых местах нет возможности пополнять транспортные карты 💳, что очень не удобно, в том же г Переславле Залесском, людям приходится ехать через весь город чтоб пополнить транспортную карту 💳 пенсионера, или инвалида, в Ярославле также в отдалённых районах города нет возможности пополнить баланс карты с помощью наличных средств
Гость
1 час
Это ущемляет права граждан г Ярославля, и Ярославской области
Читать все комментарии
