С 1 июля в Ярославской области отменят льготный проезд. Почему

В Ярославской области с 1 июля по 31 августа отменят скидку на проезд в транспорте для школьников и студентов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 июля в Ярославской области перестанет действовать скидка на проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. Как напомнили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, такие меры временные.

«Красная транспортная карта для школьников Ярославской области действует только на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении и предоставляет 50% скидку только в учебный период — с 1 сентября по 30 июня. Летом (с 1 июля по 31 августа) льгота не действует, проезд необходимо оплачивать согласно тарифам», — рассказали 76.RU в пресс-службе Министерства.

Обычный проездной для школьников действует круглый год и им можно пользоваться без ограничений по датам.

Согласно Социальному кодексу Ярославской области, скидки на проезд в пригородном и междугороднем транспорте также предоставляются студентам колледжей и вузов.