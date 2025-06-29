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Дороги и транспорт С 1 июля в Ярославской области отменят льготный проезд. Почему

С 1 июля в Ярославской области отменят льготный проезд. Почему

Объясняем, кого это коснется

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3 комментария
В Ярославской области с 1 июля по 31 августа отменят скидку на проезд в транспорте для школьников и студентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области с 1 июля по 31 августа отменят скидку на проезд в транспорте для школьников и студентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 1 июля по 31 августа отменят скидку на проезд в транспорте для школьников и студентов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 июля в Ярославской области перестанет действовать скидка на проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. Как напомнили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, такие меры временные.

«Красная транспортная карта для школьников Ярославской области действует только на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении и предоставляет 50% скидку только в учебный период — с 1 сентября по 30 июня. Летом (с 1 июля по 31 августа) льгота не действует, проезд необходимо оплачивать согласно тарифам», — рассказали 76.RU в пресс-службе Министерства.

Обычный проездной для школьников действует круглый год и им можно пользоваться без ограничений по датам.

Согласно Социальному кодексу Ярославской области, скидки на проезд в пригородном и междугороднем транспорте также предоставляются студентам колледжей и вузов.

Ранее мы рассказывали, где приобрести «Якарту» для оплаты проезда в Ярославле.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Общественный транспорт Оплата проезда Льготный проезд Скидки Пригородный маршрут
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
Да засуньте себе в 🍑 этот льготный проезд, и успокойтесь наконец!!!!!!
Гость
16 минут
А первого сентября снова вспомнят о подрастающем поколении, о детях и подростках. Будут говорить что они наше будущее и т.п. А 01.07.2026 снова забудут.
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