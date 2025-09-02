В Ярославле пришвартовался белоснежный теплоход. Обзор кают

Стало известно, сколько стоят круизы на теплоходе «Кронштадт» из Ярославля Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Под конец лета в Ярославле пришвартовался белоснежный четырехпалубный теплоход «Кронштадт». Судно заметили у причала на Волге 24 августа.

«Кронштадт» был собран в Германии. В 2018 году судно прошло реновацию, на нем были переоборудованы каюты и общественные помещения, установлено навигационное оборудование. Публикуем обзор с ценами круизов на этом судне.

«Кронштадт» — теплоход проекта 301, построенный в Германии. По данным наших коллег из NN.RU, это одно из самых крупных судов, курсирующих по Волге. Теплоход рассчитан на 219 пассажиров. Его длина — 125 метров, ширина — 16, 7 метра.

На теплоходе можно отправится в путешествие длительностью от четырех дней до двух недель. Стоимость в зависимости от продолжительности варьируется.

Стоимость круизов на теплоходе «Кронштадт» варьируется от 32 тысяч до 150 тысяч рублей Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Трехдневный маршрут на теплоходе из Ярославля в Москву с посещением Углича будет стоить от 18,7 тысячи рублей. Из столицы Золотого кольца России на теплоходе «Кронштадт» также проложены водные маршруты в Нижний Новгород, стоимость четырехдневного круиза — от 30 тысяч рублей, в Казань — от 32 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — от 56 тысяч рублей, в Самару — от 60 тысяч рублей, Ростов-на-Дону — от 101 тысячи рублей.

На теплоходе оборудованы 20 одноместных, 40 двухместных, девять трехместных двухярустных кают, а также шесть кают категории «Люкс» и 40 кают «Делюкс».

К примеру, четырехдневный круиз из Ярославля в Нижний Новгород с посещением Костромы, Кинешмы, Юрьевца и Городца в каюте «Люкс» по тарифу «Лайт» с завтраком и ужином на одного человека будет стоить 77 тысяч рублей.

+1

Размещение в каюте «Делюкс» по аналогичному тарифу оценивается в чуть больше 43 тысяч рублей.

В стоимость круиза не входит экскурсионная программа, проезд до места посадки и от места высадки, напитки и закуски в барах, прочие дополнительные услуги. На борту находятся кофейня, конференц-зал, детский клуб, бар и два ресторана. Кроме того, есть медицинский и массажный кабинеты. В программах круизов предусмотрены зарядка, мастер-классы, музыкальные вечера и детская анимация.