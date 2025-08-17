НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 743мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Афиша на выходные
Активность змей
Новый ЖК
Очередь в больницу
История фабрики
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм с Кузей
Пропала мама с детьми. Онлайн
Лето Круизы на нем стоят сотни тысяч рублей: в Ярославле заметили четырехпалубный теплоход

Круизы на нем стоят сотни тысяч рублей: в Ярославле заметили четырехпалубный теплоход

Рассматриваем судно

1 148
3 комментария
Теплоход «Генерал Лавриненков» путешествует по Волге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеплоход «Генерал Лавриненков» путешествует по Волге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теплоход «Генерал Лавриненков» путешествует по Волге

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался круизный теплоход «Генерал Лавриненков». Речной лайнер заметили в городе 15 августа.

«Для комфортного путешествия гостям предлагается 91 двухместная каюта с современными дизайнерскими интерьерами, выполненными в светлых тонах: 2 каюты „Панорамный люкс с балконом“, 10 кают „Люкс с балконом“, 51 каюта „Полулюкс с балконом“ и 28 кают „Комфорт Премиум“», — говорится на сайте «Инфофлот».

Во всех каютах оборудованы кондиционер, холодильник, телевизор, сейф и внутренний телефон».

Теплоход «Генерал Лавриненков» был построен в 1990 году в Германии. В 2016 году четырехпалубное судно было модернизировано: на корабле уменьшили количество посадочных мест, что позволило сделать оставшиеся каюты более просторными, а также расширить общественные пространства. Сейчас теплоход рассчитан на обслуживание 182 пассажиров, а большинство кают оборудованы собственными балконами.

Билеты на теплоход разбирают быстро | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Билеты на теплоход разбирают быстро | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты на теплоход разбирают быстро

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Судя по данным сайта «Инфофлот», круиз на этом судне стоит от 46 до 290 тысяч рублей. Цена варьируется в зависимости от длительности путешествия и количества посещаемых городов. Например, двухнедельный трип Москва — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург (2 дня) — Петрозаводск — Ярославль — Москва стоит от 240 тысяч рублей. Вдвое дешевле обойдется недельный круиз из Санкт-Петербурга в Москву с посещением Петрозаводска и Ярославля — 91 тысяча рублей.

Ранее в Ярославле заметили роскошный теплоход «Золотое кольцо». Путешествие на нем стоит до полумиллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Теплоход Круиз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
В Ярославле теперь главное событие швартовка любой даже старой ржавой баржи скоро будет. Не позорьте столицу Золотого Кольца!
Гость
2 часа
Странно. Всегда так стоили, а вы только заметили.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление