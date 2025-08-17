Круизы на нем стоят сотни тысяч рублей: в Ярославле заметили четырехпалубный теплоход

Теплоход «Генерал Лавриненков» путешествует по Волге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался круизный теплоход «Генерал Лавриненков». Речной лайнер заметили в городе 15 августа.

«Для комфортного путешествия гостям предлагается 91 двухместная каюта с современными дизайнерскими интерьерами, выполненными в светлых тонах: 2 каюты „Панорамный люкс с балконом“, 10 кают „Люкс с балконом“, 51 каюта „Полулюкс с балконом“ и 28 кают „Комфорт Премиум“», — говорится на сайте «Инфофлот».

Во всех каютах оборудованы кондиционер, холодильник, телевизор, сейф и внутренний телефон».

Теплоход «Генерал Лавриненков» был построен в 1990 году в Германии. В 2016 году четырехпалубное судно было модернизировано: на корабле уменьшили количество посадочных мест, что позволило сделать оставшиеся каюты более просторными, а также расширить общественные пространства. Сейчас теплоход рассчитан на обслуживание 182 пассажиров, а большинство кают оборудованы собственными балконами.

Билеты на теплоход разбирают быстро Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судя по данным сайта «Инфофлот», круиз на этом судне стоит от 46 до 290 тысяч рублей. Цена варьируется в зависимости от длительности путешествия и количества посещаемых городов. Например, двухнедельный трип Москва — Кижи — Валаам — Санкт-Петербург (2 дня) — Петрозаводск — Ярославль — Москва стоит от 240 тысяч рублей. Вдвое дешевле обойдется недельный круиз из Санкт-Петербурга в Москву с посещением Петрозаводска и Ярославля — 91 тысяча рублей.