«Делают переезд»: на трассе М-8 под Ярославлем собралась огромная пробка. Видео

У переезда в Ярославской области собралась большая пробка Источник: читатель 76.RU

Днем 27 августа на трассе М-8 в Ярославском округе собралась огромная пробка. Затор возник неподалеку от деревни Кузнечиха.

Вереница из легковых машин и грузовиков растянулась на несколько километров.

«Пробка в Кузнечихе. Делают железнодорожный переезд. Прямо сейчас», — сообщила читательница 76.RU Екатерина.

Десятки машин попали в пробку Источник: читатель 76.RU

В пресс-службе Северной железной дороги корреспонденту 76.RU рассказали, что на переезде в Кузнечихе 27 августа укладывают новый асфальт. Проведение работ согласовано до утра 28 августа, но планируется, что закончить получится раньше этого срока.

«Движение автотранспорта производится по одной полосе. Северная железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам, они необходимы для безопасности движения», — уточнили в пресс-службе СЖД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 14:00 27 августа движение уже свободно.

Движение на трассе М-8 стало свободнее Источник: Яндекс.Карты