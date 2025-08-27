НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт «Делают переезд»: на трассе М-8 под Ярославлем собралась огромная пробка. Видео

«Делают переезд»: на трассе М-8 под Ярославлем собралась огромная пробка. Видео

Объясняем, почему образовался затор

1 364
1 комментарий
У переезда в Ярославской области собралась большая пробка | Источник: читатель 76.RUУ переезда в Ярославской области собралась большая пробка | Источник: читатель 76.RU

У переезда в Ярославской области собралась большая пробка

Источник:

читатель 76.RU

Днем 27 августа на трассе М-8 в Ярославском округе собралась огромная пробка. Затор возник неподалеку от деревни Кузнечиха.

Вереница из легковых машин и грузовиков растянулась на несколько километров.

«Пробка в Кузнечихе. Делают железнодорожный переезд. Прямо сейчас», — сообщила читательница 76.RU Екатерина.

Десятки машин попали в пробку

Источник:

читатель 76.RU

В пресс-службе Северной железной дороги корреспонденту 76.RU рассказали, что на переезде в Кузнечихе 27 августа укладывают новый асфальт. Проведение работ согласовано до утра 28 августа, но планируется, что закончить получится раньше этого срока.

«Движение автотранспорта производится по одной полосе. Северная железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам, они необходимы для безопасности движения», — уточнили в пресс-службе СЖД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 14:00 27 августа движение уже свободно.

Движение на трассе М-8 стало свободнее | Источник: Яндекс.КартыДвижение на трассе М-8 стало свободнее | Источник: Яндекс.Карты

Движение на трассе М-8 стало свободнее

Источник:

Яндекс.Карты

Днем ранее, 26 августа, из-за аварии в центре Ярославля изменили троллейбусное движение. Электротранспорт пустили в объезд.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
1 час
Как это по-нашенски, делать работу днем, перекрыть дорогу в период самого интенсивного движения, подвергать рабочих опасности оказаться под машиной, вместо того, чтобы сделать всю работу ночью, когда мало машин. Конечно, руководству жалко денег рабочим за работу ночью, лучше себе доплатят, и не хочется принимать дополнительные меры безопасности в темное время суток, это же такая непосильная работа для современных инженеров!
Читать все комментарии
