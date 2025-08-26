«Все встали»: из-за аварии в центре Ярославля изменили троллейбусный маршрут

Из-за аварии в центре Ярославля изменили троллейбусное движение Источник: читатель 76.RU

Утром 26 августа из-за аварии в центре Ярославля изменили троллейбусное движение. Две легковушки столкнулись на пересечении улиц Свободы и Горвала.

«Дежурила реанимация. Троллейбусы все встали из-за аварии», — поделилась читательница 76.RU.

Как уточнил корреспонденту 76.RU директор ЯрГЭТа Денис Пырлог, из-за ДТП в центре троллейбусы, курсирующие по маршруту № 1 «Ярославль-Главный — ЯШЗ», пустили в объезд.

«В 7:58 было ДТП постороннего транспорта на пересечении улиц Свободы и Горвал в сторону движения на Шинный завод. Троллейбус № 1 курсировал измененным маршрутом с Ярославля Главного по Большой Октябрьской по 5-м маршруту на Шинный», — уточнил Денис Пырлог.

Около девяти утра движение троллейбусов № 1 восстановлено. Кроме того, в районе аварии собралась небольшая пробка. Движение затруднено по направлению к вокзалу.

Троллейбусы пустили в объезд из-за аварии на улице Свободы Источник: Яндекс. Карты