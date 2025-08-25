НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле перевозчик через суд пытается вернуть последнюю городскую маршрутку

В Ярославле перевозчик через суд пытается вернуть последнюю городскую маршрутку

Что известно о деле

947
12 комментариев
Перевозчик хочет вернуть маршрутки в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перевозчик хочет вернуть маршрутки в Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перевозчик ООО «Альянс-Авто» обратился в региональный арбитражный суд, чтобы вернуть маршрутку № 97, которая работала по маршруту «14-й микрорайон — улица Большие Полянки».

Компания настаивает на продлении не меньше, чем на 5 лет свидетельства об осуществлении перевозок по вышеуказанному маршруту. Перевозчик просит признать недействительным приказ Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 1 марта 2024 года «Об отмене муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок» в части отмены маршрута № 97 с 20 августа 2025 года.

Ярославское ООО «Альянс-Авто» зарегистрировано в 2017 году. Учредитель и директор фирмы — Валерий Семыкин. На конец 2024 года компания заработала 79,2 миллиона рублей.

Вместе с заявлением перевозчик подал ходатайство о принятии обеспечительных мер. Они заключались в приостановлении действия оспариваемого приказа Министерства.

«В качестве обоснования заявитель указал, что в настоящий момент в обществе средняя численность штата составляет 45 человек, а для обслуживания маршрута используется 25 автобусов. Непринятие обеспечительных мер может причинить значительный ущерб заявителю, простою транспорта, невыплате заработной платы работникам, а в последующем привести к неплатежеспособности, так как в случае отмены маршрута обществу будет невозможно осуществлять основную хозяйственную деятельность», — говорится в документе.

Также в заявлении указано, что маршрут является ключевым элементом транспортной системы Ярославля, он вошел в число пяти сохраненных маршруток после транспортной реформы.

«Это решение принято по многочисленным просьбам жителей, что подчеркивает его востребованность для конкретных районов. Востребованность маршрутом не утрачена до настоящего времени», — указано в заявлении.

Но суд отказал в приостановке действия оспариваемого приказа, объяснив это тем, что компания не обосновала причины обращения с ходатайством об обеспечении требований конкретными обстоятельствами и не предоставила доказательств, которые подтверждали бы необходимость принятия срочных мер.

При этом в будущем компания может повторно потребовать принять обеспечительные меры, если соберет необходимые доказательства по данному вопросу.

Иск по существу еще только начали рассматривать. Ближайшее заседание назначили на 25 августа 2025 года.

Когда убрали последнюю маршрутку

Красная маршрутка № 97 перестала работать по городу 20 августа 2025 года. После транспортных реформ 2021 и 2023 годов она оставалась на маршруте вплоть до 2025 года.

Когда в остальном транспорте оставили только способ безналичной оплаты, у частников можно было проехать за наличку и даже получить бумажный билет. Перед закрытием маршрута журналисты 76.RU проехались в 97-й, чтобы узнать мнение пассажиров. Многие из них остались недовольны изменениями.

По данным властей, компенсировать 97-ю маршрутку должен автобус 97с. На маршруте работают 15 автобусов большого класса. Но власти пообещали с 1 сентября ввести еще четыре дополнительных автобуса. С осени их количество увеличится до 19 в будни и 16 в выходные.

Нужно ли вернуть маршрутку № 97?

Да, на ней было удобно ездить
Нет, раз уж отказываться от маршруток, то от всех
Своим мнением поделюсь в комментариях
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Маршрутка Перевозчик Арбитражный суд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
JayroslavMudryi
1 час
и куда вот ему девать эти 25 красных на которые брал кредит и мэрия гарантировала выдавая 97 маршрут--что все будут работать??? кто хозяин желтых автобусов?
Гость
1 час
людей возили, автобусы меняли, всякие прихоти мэрии выполняли и т.п, налоги в местный бюджет платили. В итоге. Стали не нужны. автобусы, водители, кондуктора, слесаря, диспетчера и ..... у всех семьи, кредиты и прочее. взамен ничего.... зато власти борются, только вот с кем.
Читать все комментарии
