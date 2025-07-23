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Дороги и транспорт В Ярославле уберут последнюю маршрутку. Когда

В Ярославле уберут последнюю маршрутку. Когда

Это последний транспорт, где выдают билеты за проезд

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3 комментария
В Ярославле уберут последнюю городскую маршрутку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле уберут последнюю городскую маршрутку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле уберут последнюю городскую маршрутку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в августе прекратит работу последняя городская маршрутка. Речь идет о красных ПАЗах, курсирующих по маршруту № 97 (14-й МКР — улица Большие Полянки).

97-я маршрутка — единственная, которая продолжает работу после транспортных реформ 2021 и 2023 годов. Перевозчик дорабатывает установленный свидетельством срок по регулируемому тарифу. После 20 августа маршрутка пропадет с городских улиц.

«97 маршрут обслуживает ООО „Альянс-Авто“. Продлеваться контракт не будет, маршрут на 100% компенсирован маршрутом 97с (на маршруте работают 15 автобусов большого класса)», — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Аналогичная ситуация была с маршрутками № 40, 71, 84, 94, кто-то из перевозчиков досрочно завершил контракт.

Перевозчик «Альянс Авто» зарегистрирован в Ярославле с 2017 года. Учредитель и директор фирмы — Валерий Семыкин. На конец 2024 года компания заработала 79,2 миллиона рублей, чистая прибыль составила — 1,1 миллиона рублей.

К слову, на красных маршрутках позже городского транспорта повышали стоимость проезда. Это происходило дважды: зимой 2022–2023 годов, когда стоимость выросла с 28 до 32 рублей, а также в мае 2024 года, когда билет подорожал с 32 до 34 рублей. Кроме того, после отмены оплаты проезда наличными в общественном транспорте, 97-й маршрут оставался последним, где можно было купить билет за монеты.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Маршрутка Городской транспорт Транспортная реформа
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Комментарии
3
Гость
1 час
Чистая прибыль 1.1 млн за год , ага охотно верим )))
Гость
28 минут
сказки пишите
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