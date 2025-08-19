НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле изменят расписание популярного автобусного маршрута

В Ярославле изменят расписание популярного автобусного маршрута

Он должен заменить последнюю закрывшуюся маршрутку № 97

Расписание автобусного маршрута № 97с | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРасписание автобусного маршрута № 97с | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Расписание автобусного маршрута № 97с

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 1 сентября на маршрутах № 97с «Фабрика „Красный Перевал“ — улица Большие Полянки» введут дополнительные четыре автобуса большого класса. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области 19 августа.

«Это позволит сократить интервалы движения и улучшить транспортную доступность жителей Дзержинского района из-за прекращения работы маршрутного такси № 97 „14-й микрорайон — улица Большие Полянки“», — отметили в Минтрансе.

Сейчас на маршруте № 97с курсируют 15 автобусов в будние дни и 10 — в выходные. С 1 сентября их количество увеличится до 19 в будни и 16 в выходные.

Напомним, что ранее стало известно с 20 августа в Ярославле перестанет работать последняя маршрутка № 97. Контракт у перевозчика ООО «Альянс-Авто» закончился, власти не стали его продлевать.

Перевозчик «Альянс Авто» зарегистрирован в Ярославле с 2017 года. Учредитель и директор фирмы — Валерий Семыкин. На конец 2024 года компания заработала 79,2 миллиона рублей, чистая прибыль составила — 1,1 миллиона рублей.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
