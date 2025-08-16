Как пьяный в луже. В каких городах России всё очень плохо с метро, а новые станции открывают раз в 10 лет

«Театральная» — не единственный долгострой, на просторах РФ у нее еще много «сестричек» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Самаре второй год не могут открыть несчастную станцию метро. Многострадальная «Театральная» стала уже притчей во языцех: сначала сдать станцию и открыть движение планировалось в первом квартале 2024 года, потом сроки перенеслись на 2025 год. Наступил 2025-й, сменились мэр и губернатор, а воз и ныне там. Теперь обещанные сроки — 2027 год.

Строительство метрополитена в Самаре съело миллиарды народных денег и стало причиной уголовных дел в отношении трех экс-министров и одного экс-председателя правительства.

Редакция 63.RU подумала: неужели только в одной Самаре всё так плохо? И пошла узнавать, как обстоят дела с метрополитеном в других российских городах-миллионниках. И заодно всем рассказывает, как обстоят дела в мегаполисах, где есть метрополитен.

В России метро есть в семи городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Самаре. Есть еще метротрам в Волгограде (скоростной трамвай, который курсирует и под, и над землей), такой же строят в Красноярске и Челябинске, но дело затягивается.

Какие проблемы актуальны в каждом городе России, где есть метро, и похожи ли они на самарские? Москву и Петербург брать не будем — это «отдельные планеты». А что с другими миллионниками?

Нижний Новгород

Две линии, а толку мало? Источник: Metronn.ru

Это третий после Московского и Санкт-Петербургского метрополитен России по возрасту и количеству станций. Метрополитен в Нижнем состоит из двух линий. Первая линия довольно длинная, она связывает район Горьковского автозавода с районом железнодорожного вокзала, где есть единственная пересадочная станция. Вторая линия есть, но короткая и особо никуда не ведет.

Густонаселенный и популярный у туристов исторический центр остается не охвачен таким прекрасным видом транспорта: на правом берегу Оки всего одна станция, а нижегородцам хотелось бы больше.

Строительство новых станций, как и в Самаре, идет, но очень-очень медленно.

Темпы строительства метрополитена в НН нередко становятся поводом для шуток горожан.

Типичный диалог в паблике метро НН Источник: Nn.metro / Vk.com

Новосибирск

Новосибирцы рассказывают, что метро востребовано в городе Источник: Nsk-metro.ru

Новосибирский метрополитен — самый восточный в России. После запуска в 1986 году он стал первым и единственным за Уралом и в Сибири, а также четвертым в России и одиннадцатым в СССР.

В системе Новосибирского метрополитена действуют две линии — всего 13 станций. Горожане говорят, что метро весьма востребовано — в час пик там даже бывают «пробки» из пассажиров.

А вот с развитием метро беда, как и в Самаре.

«5 лет не могут открыть станцию „Спортивная“. Последнюю станцию открыли 15 лет назад», — рассказала 63.RU жительница Новосибирска Елена.

Казань

Вторая ветка им только снится… Источник: K-metro.ru

Длина единственной ветки Казанского метрополитена составляет чуть менее 17 километров, проехать ее из конца в конец можно примерно за 20 минут. Самый длинный перегон (между станциями «Кремлевская» и «Козья Слобода») составляет 2,5 километра и в основном проходит под рекой Казанкой. А вот станция «Аметьево» с пересадкой на платформу для пригородных поездов расположена над землей — на метромосту через автодорожную магистраль.

Сейчас в Казани потихоньку строится вторая ветка метрополитена, всего же их запланировано четыре. Но, судя по темпам возведения, ждать казанцам придется долго.

Первый участок второй ветки планировали сдать не раньше 2027 года, затем сроки перенесли на 2028 год Источник: Денис Гордийко / пресс-служба мэрии Казани

«Первый участок второй ветки казанского метро включает в себя четыре станции: „100-летия ТАССР“, „Академическая“, „Зилант“, „Тулпар“. Вторая линия протянется на 20 километров. На ее строительство сначала выделили 985,5 миллиона рублей, затем — еще 976,9 миллиона. А в апреле этого года стало известно, что на вторую ветку потратят еще почти 2 миллиарда. В июне выяснилось, что потребуется еще 1,8 миллиарда рублей на строительство второй линии», — рассказали наши коллеги из 116.RU.

Екатеринбург

Жирная зеленая — действующая линия. Остальные — только в планах Источник: Metro-ektb.ru

«Одна ветка прямая, соединяет через центр два конца города с севера на юг, в целом пойдет. О строительстве второй ветки не говорил только ленивый, это такая разменная монета на каждых выборах и прочих мероприятиях. Вторая ветка нужна, особенно с учетом плохого городского транспорта, да и продление первой ветки нужно, но построили трамвай, такое себе», — говорит екатеринбурженка Диана.

«Поддерживаю как бывший екатеринбуржец: без метро в спальные районы было худо, автобусы под завязку набивались, даже некоторые не останавливались, потому что полностью забиты», — рассказала экс-жительница миллионника Виктория.

Для появления новых станций в городе есть всё… кроме денег. Развитию метро мешает огромный госдолг региона. Однако средства на строительство новых станций метро в Екатеринбурге могут выделить после завершения СВО. Об этом недавно рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Метро по всем параметрам для Екатеринбурга смотрится. В Свердловской области достаточно потенциала, чтобы построить его. Есть люди, компании — всё это будет мобилизовано, найдено. Мы упираемся в ресурс, с ресурсами, как всегда, непросто. Но мы не забываем про тему. Задачу можно решить с федеральным центром совместными усилиями. Потому что это дорого. Будем ли дальше заниматься? Будем, у нас вариантов нет, это нужно делать. Будет ли поддержка от федерального центра? Я думаю, что будет. Одна станция порядка 35 миллиардов будет стоить », — отметил глава региона.

Последняя станция метро, запущенная в Екатеринбурге, — это станция «Чкаловская». Она была открыта в 2012 году. С тех пор развитие метро горожанам только снится…

Такую грустную инфографику сделали наши коллеги для своих читателей. Ох, ребята, в Самаре то же самое… Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Последняя запущенная станция метро в Самаре — «Алабинская»: она была открыта для пассажиров 1 февраля 2015 года.

Волгоград (метротрам)

Волгоградский скоростной трамвай был открыт 5 ноября 1984 года. Всего в системе 22 станции, которые обслуживают пять городских районов Источник: Олег Котельников / Metropolitain.fandom.com

Волгоградский скоростной трамвай, или просто метротрам, — это уникальный вид общественного транспорта: гибрид привычного трамвая и давно известного метро. Суть в том, что часть трамвайной линии — в Волгограде около 7 километров — пролегает под землей.

В 1970-х годах, когда началось строительство, Волгоград не был городом-миллионником, а метро полагалось только таким городам. Поэтому было решено построить скоростной трамвай, частично проходящий под землей.

Над землей — трамвай… Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Под землей — метро! Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Метротрам в Волгограде довольно популярен. Его линия вытянута вдоль Волги, как и сам город. Необычному трамваю не страшны пробки, плюс он ходит по расписанию, обеспечивая пассажирское сообщение между пятью районами Волгограда из восьми.

Гости города считают своим долгом прокатиться на необычном транспорте, чтобы поставить галочку в чек-листе осмотра достопримечательностей. А жители просто пользуются им из-за скорости и удобства. Правда, иногда ругают новые вагоны: якобы они сильно качаются из стороны в сторону при движении.

«О развитии подземной части власти не говорят, потихоньку развивается только надземная сеть станций. Но не так быстро и качественно, как хотелось бы. Хотя проекты были грандиозные…» — вздыхают волгоградцы.

Красноярск и Челябинск (планы и проекты)

Какие знакомые обещания, не правда ли? Источник: @metrovkrsk / Telegram

В Красноярске нет действующего метрополитена. Однако в городе идет строительство метротрамвая. Первая линия, протяженностью 11,4 км, планируется с шестью станциями, включая одну надземную и пять подземных. Открытие запланировано на 2026 год.

Интересный факт: строительство метро в Красноярске началось в 1990-х годах, но было приостановлено из-за недостатка финансирования. К тому времени строители успели выкопать несколько перегонных тоннелей. Все объекты законсервировали в 2013 году, так они и стояли, сжирая ежегодно по 76 миллионов рублей (стоимость консервации, туда может входить поддержание инфраструктуры, обеспечение безопасности, защита от коррозии и влаги и др.) Несколько лет местные власти решали, что делать с недостроенным метро в Красноярске, где взять денег, чтобы его завершить. Обсуждали корректировку проекта в сторону легкого метро. Затем, после еще одной корректировки, было решено строить скоростной трамвай, как в Волгограде.

Строительство в Красноярске быстро обросло скандалами и уголовными делами. В сентябре 2023-го экс-руководителю компании-проектировщика «КрасноярскТИСИЗ» Олегу Митволю дали 4 года и 9 месяцев колонии общего режима по делу о хищении почти миллиарда рублей на корректировке проекта красноярского метро.

Также в деле фигурировали экс-премьер края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта Константин Димитров и экс-руководитель Краевого транспортного управления Константин Мандров. Лапшин в марте 2025-го выслушал приговор — 3,5 года колонии. Димитров получил 3 года и 2 месяца лишения свободы. Мандрова приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Ситуация в Челябинске повторяет красноярскую почти точь-в-точь — даже смешно.

История строительства метро в Челябинске началась в 1992 году, но из-за недостатка финансирования и других проблем проект неоднократно приостанавливали. В 2021 году решили перепрофилировать метро в метротрамвай. Предполагается, что первая линия метротрама будет готова к концу 2026 года, а открытие движения планируется в 2027 году.

Так пойдет метротрам Источник: Семен Казьмин, Полина Авдошина / Городские медиа

За 4 года, прошедших с начала строительства в Челябинске, проект уже корректировали, а сроки уже отодвигали. Не обошлось и без желающих погреть руки, а то и обанкротиться.

Какой знакомый лозунг! Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мудрее оказались власти Ростова-на-Дону. Там тоже долго шли разговоры о строительстве метро, но в итоге от этой идеи отказались. И слава богу!

На этом месте по законам жанра должен быть комментарий эксперта — мы заменим его полным текстом поста, который написал главный редактор 63.RU Евгений Зиновьев зимой 2025-го во время командировки в Нижний Новгород.

Неудобства временны — комфорт навсегда? Строительство метро в Нижнем Новгороде зимой 2025 года Источник: Евгений Зиновьев / 63.RU

Вот текст поста от первого лица:

«Метро — как много в этом слове для сердца русского сплелось… На фото — стройка метро в Нижнем Новгороде, где я сейчас нахожусь по рабочим делам. На „Яндекс Картах“ мой путь от отеля до офиса выглядит быстрым и ровным. На деле он пролегает через эпичную грязюку вдоль как бы временного забора, из-за которого на кого-то рычит и что-то долбит метростроевская техника. И таких участков в Нижнем несколько.

Ранее я видел и освещал, как строят метро в Самаре, Красноярске, Екатеринбурге, теперь вот почувствовал, как оно в Нижнем Новгороде. Везде, кроме Москвы, это огромная общегородская боль. Пока в столице бодро открывают по 4–5 станций в год, провинция, зачем-то ввязавшаяся в метростроевские дела еще в советские времена, плюхается в них, как пьяный в луже: вроде и выплыть надо, и силенок нет. И открывает по одной станции в 10 лет, попутно сажая в тюрьму проворовавшихся на этом строительстве чиновников.

„ Неудобства временные — комфорт навсегда “ , — увидев эту фразу на метростроевских заборах в Нижнем, я внутренне расхохотался. Примерно такая же красуется на ограде скандальной станции „ Театральная “ в Самаре, из-за которой уже несколько региональных министров чалится в СИЗО. Такая же украшает стройплощадки будущего метро Красноярска, из-за которого благополучно посажен в колонию небезызвестный господин Митволь и, кажется, скоро пойдет следом экс-премьер краевого правительства.

Иногда кажется, что провинциальное российское метро приносит больше пользы вовсе не как вид общественного транспорта. А как клейкая лента, на которую в советских продуктовых магазинах ловили прилетающих пожрать на халяву мух. Но очень жаль, что эти пойманные мухи так дорого обходятся миллионам немосквичей, вынужденных годами месить грязь, ездить в тесных пазиках и безнадежно верить, что когда-нибудь эти дико дорогие и столь же дико убыточные подземелья действительно станут тем самым „ комфортом навсегда “ ».