На полтора месяца: в центре Ярославля перекроют улицу

В Ярославле на полтора месяца ограничат движение по Советской улице. Перекроют участок от улицы Трефолева до Советской площади. Об этом сообщили в мэрии вечером 14 августа.
Власти объяснили, что рабочие будут ремонтировать дорогу.
«Ограничения вводятся на период проведения работ по ремонту участка улично-дорожной сети города», — уточнили в городской администрации.
Указано, что ограничения продлятся с 7:00 18 августа до 23:59 1 октября.
«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.
Ранее стало известно, что в Ярославле установили пять новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». С помощью них будут вычислять водителей, которые не пристегнули ремень безопасности, пользуются мобильными телефонами за рулем, или превышают скорость. Мы публиковали адреса, по которым установили новые дорожные камеры.