На полтора месяца: в центре Ярославля перекроют улицу

На полтора месяца: в центре Ярославля перекроют улицу

Где будут ремонтировать дорогу

474
5 комментариев
В Ярославле перекроют центральную улицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перекроют центральную улицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют центральную улицу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на полтора месяца ограничат движение по Советской улице. Перекроют участок от улицы Трефолева до Советской площади. Об этом сообщили в мэрии вечером 14 августа.

Власти объяснили, что рабочие будут ремонтировать дорогу.

«Ограничения вводятся на период проведения работ по ремонту участка улично-дорожной сети города», — уточнили в городской администрации.

Указано, что ограничения продлятся с 7:00 18 августа до 23:59 1 октября.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.

Схема ограничений | Источник: мэрия ЯрославляСхема ограничений | Источник: мэрия Ярославля

Схема ограничений

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее стало известно, что в Ярославле установили пять новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». С помощью них будут вычислять водителей, которые не пристегнули ремень безопасности, пользуются мобильными телефонами за рулем, или превышают скорость. Мы публиковали адреса, по которым установили новые дорожные камеры.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
5
Гость
58 минут
Полтора месяца 500 метров ????? Серьезно ?
Гость
23 минуты
То есть все лето что то там разминали, а под осень решили ремонтировать.
Читать все комментарии
