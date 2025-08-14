На полтора месяца: в центре Ярославля перекроют улицу

В Ярославле перекроют центральную улицу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на полтора месяца ограничат движение по Советской улице. Перекроют участок от улицы Трефолева до Советской площади. Об этом сообщили в мэрии вечером 14 августа.

Власти объяснили, что рабочие будут ремонтировать дорогу.

«Ограничения вводятся на период проведения работ по ремонту участка улично-дорожной сети города», — уточнили в городской администрации.

Указано, что ограничения продлятся с 7:00 18 августа до 23:59 1 октября.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ», — уточнили в мэрии Ярославля.

Схема ограничений Источник: мэрия Ярославля