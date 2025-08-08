НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Ярославская область вошла в антирейтинг регионов по качеству дорог. Где хуже?

Ярославская область вошла в антирейтинг регионов по качеству дорог. Где хуже?

Показываем в инфографике

319
4 комментария
В каких регионах самые плохие дороги в России | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ каких регионах самые плохие дороги в России | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В каких регионах самые плохие дороги в России

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Многие автомобилисты признаются: дороги в Ярославской области оставляют желать лучшего. Традиционно регион попал на 78-ю строчку антирейтинга по качеству дорог от РИА Новостей.

Исследователи проанализировали данные Росстата и Росавтодора и обозначили долю дорог регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативам в 2024-м. В Ярославской области — всего 38,6% дорог отвечают нормативам.

В последние годы в регионе фиксировали аналогичные цифры: по итогам за 2023-й доля ярославских дорог, отвечающих нормативам, составляла 37,2% (79-я строчка), а по итогам 2022 года — 34,8% (78-я строчка).

Топ-10 регионов с самыми плохими дорогами по итогам 2024 года | Источник: Мария Романова / Городские медиаТоп-10 регионов с самыми плохими дорогами по итогам 2024 года | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Топ-10 регионов с самыми плохими дорогами по итогам 2024 года

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Хуже всего ситуация в Архангельской области: нормативным требованиям отвечает лишь 16,9% дорог. А самые лучшие — в Москве, там в нормативном состоянии находится 100% дорог.

В каких регионах самые лучшие дороги в России | Источник: Серафима Пантыкина / MSK1.RUВ каких регионах самые лучшие дороги в России | Источник: Серафима Пантыкина / MSK1.RU

В каких регионах самые лучшие дороги в России

Источник:

Серафима Пантыкина / MSK1.RU

6 августа в правительстве Ярославской области сообщили, что в регионе увеличена доля нормативных дорог, отвечающих требованиям. В 2025 году власти планируют отремонтировать еще свыше 400 километров дорог.

«Согласно официальным данным Росавтодора, по состоянию на 1 января текущего года в Ярославской области более 12 тысяч километров дорог местного значения. Ежегодно идет уверенный прирост объектов, которые находятся в нормативном состоянии. Сейчас таких свыше 30%. Мы намерены значительно увеличить этот показатель за счет выделения в этом году около 4,5 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в муниципальных округах», — указал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Ранее мы публиковали список дорог, которые отремонтируют в 2025 году.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Рейтинг дорог Состояние дорог
