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Дороги и транспорт Ярославская область попала в антирейтинг по качеству дорог

Ярославская область попала в антирейтинг по качеству дорог

Попробуйте угадать, на каком месте расположился регион

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7 комментариев
Ярославская область заняла 78-е место по качеству дорог среди регионов России | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославская область заняла 78-е место по качеству дорог среди регионов России | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославская область заняла 78-е место по качеству дорог среди регионов России

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославская область попала на 78-е место в рейтинге регионов по качеству дорог. Список составляли аналитик РИА Новостей.

В Ярославской области только 38,6% от общего числа дорог регионального и межмуниципального значения соответствуют нормативам. В 2024 году регион также занимал 78-ю строчку рейтинга, однако доля дорог, соответствующих нормам, была ниже 34,8%.

Где самые плохие дороги в России

На последнем, 85-м месте, вновь оказалась Архангельская область. В топе «худших» также — Кировская, Волгоградская и Амурская области.

При составлении рейтинга учитывалась доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года. Анализировались данные Росстата и Росавтодора.

Самые качественные дороги, по версии аналитиков, в Москве. В топ-5 также попали: Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край.

В соседних от Ярославской Ивановской и Костромской областях дорожная ситуация оценивается чуть лучше — 36-е и 51-е места.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
7
Гость
1 час
аххахахахаххахаха
Гость
1 час
Ну вот сейчас показали по ТВ результат ремонта ул. Свободы. Вся вода стоит на пешеходных переходах и дорожках. Так трудно при приемке привезти автоцистерну с водой и вылить воду на дорогу?
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