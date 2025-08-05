Ярославская область попала в антирейтинг по качеству дорог

Ярославская область заняла 78-е место по качеству дорог среди регионов России Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославская область попала на 78-е место в рейтинге регионов по качеству дорог. Список составляли аналитик РИА Новостей.

В Ярославской области только 38,6% от общего числа дорог регионального и межмуниципального значения соответствуют нормативам. В 2024 году регион также занимал 78-ю строчку рейтинга, однако доля дорог, соответствующих нормам, была ниже 34,8%.

Где самые плохие дороги в России

На последнем, 85-м месте, вновь оказалась Архангельская область. В топе «худших» также — Кировская, Волгоградская и Амурская области.

При составлении рейтинга учитывалась доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года. Анализировались данные Росстата и Росавтодора.

Самые качественные дороги, по версии аналитиков, в Москве. В топ-5 также попали: Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край.