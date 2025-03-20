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Дороги и транспорт Какие дороги в Ярославской области отремонтируют в 2025 году: ответ властей

Какие дороги в Ярославской области отремонтируют в 2025 году: ответ властей

Публикуем список трасс

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44 комментария
Какие дороги отремонтируют в Ярославской области в 2025 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКакие дороги отремонтируют в Ярославской области в 2025 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Какие дороги отремонтируют в Ярославской области в 2025 году

Источник:

В 2025 году в Ярославской области планируют отремонтировать 146 километров региональных дорог. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 20 марта.

«Наибольший объем работ по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ в этом году запланирован на дороге от Пречистого до Козы в Первомайском округе — здесь приведут в порядок более 22 километров. Определят подрядные организации на продолжение ремонта дороги Рыбинск — Большое Село и Углич — Клементьево, приступят к первому этапу работ на дороге Кузьминское — Осташево — Столбищи — Рождественное», — уточнили в Минтрансе.

Также продолжится ремонт дороги Новый Некоуз — Родионово — Октябрь. На 2025 год запланировано завершение работ семикилометрового участка дороги Пошехонье — Кукобой — Бакланка от села Кукобой до границы с Вологодской областью.

«По областной программе продолжат ремонт трассы от Углича до Ростова. В прошлом году здесь обновили свыше 17 километров, в этом году заменят асфальт на участках протяженностью еще 11 километров. Большой объем работ запланирован на дороге от Ярославля до Рыбинска. Здесь обновят покрытие на участках протяженностью почти 14 километров», — добавили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Продолжится ремонт трасс Пречистое — Любим — Буй, Рыбинск — Тутаев (до деревни Помогалово), Троицкая Слобода — Кухмарь, Углич — Некоуз — Брейтово, Данилов — Середа, участков дорог от Ярославля в сторону Иванова. Также приведут в порядок южный подход к Данилову и пять километров дороги Рыбинск — Каменники.

Какие дороги отремонтируют в Ярославле

В Ярославле в 2025 году отремонтируют участки Юго-Западной и Северо-Восточной окружных дорог.

Помимо этого, в городе планируется ремонт дорог по новому способу, который называется «карточный». Он заключается в том, что асфальт нарезается большими «картами». Такие работы запланированы на Суринском путепроводе и Октябрьском мосту.

«В этом году масштабные работы пройдут на улице Большой Октябрьской, Московском проспекте, проспекте Фрунзе, Яковлевском кольце, в том числе и на подъезде к Областной клинической больнице. Комплексный ремонт запланирован на улицах Сосновая, Университетская, Волкова, Советская от Красной до Советской площадей и на Первомайском переулке», — сообщили в мэрии Ярославля.

Как считаете, какие дороги в Ярославле и области нуждаются в срочном ремонте? Свое мнение пишите в комментариях!

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Комментарии
44
Гость
8 часов
Самое главное- что за плохую дорогу НИКТО ответственности не несет! Наказание, только по попке ладошечкой, а если в тюрьму и штраф - сразу понимали ответственность! Только так и не иначе!
Гость
9 часов
Карточный ремонт на Суринском мосту? Проходили это уже не раз и результат один - выброшенные на ветер деньги. В течение сезона все снова разрушалось и выдавливалось. В последний раз сам мост и въезд в сторону Брагино сделали по всей ширине дороги и ВПЕРВЫЕ он хорошо простоял зиму. Сейчас таким же методом надо делать заезд и съезд со стороны Брагино. Вопрос только в том, кто делал последний ремонт. Надеюсь не авдоляно-мовсесяны. А карточно-ямочный мы сейчас наблюдаем на заезде на мост из Брагино, натуральная стиральная доска.
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