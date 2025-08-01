В Ярославле открыли новый водный маршрут. Расписание и цены

В Ярославле запустили новый водный маршрут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 1 августа запустили новый регулярный водный маршрут «Ярославль (речной вокзал) — Толга». Выполнять его будет электрокатамаран «Белояр».

«Судно большое, вмещает 130 пассажиров и отлично подойдет для обзорных прогулок по Волге, а статус регулярного маршрута позволяет сделать эти поездки более доступными», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Власти уточнили, что для посадки и высадки пассажиров у Толгского монастыря оборудовали дебаркадер со специальным переходным понтоном.

Рейсы электрокатамарана «Белояр» ежедневные. Судно будет отправляться от речного вокзала в 10:00, 12:15, 14:30 и 16:45. От Толгского монастыря — в 11:00, 13:15, 15:30 и 17:45. Стоимость одной поездки — 350 рублей. Указано, что билеты можно купить на борту «Белояра» или на сайте компании-перевозчика.

Ранее власти рассказывали, что после запуска у жителей Ярославской области будет возможность приобрести льготные билеты на «Белояр». Часть затрат перевозчику компенсируют из областного бюджета.

Маршрут обслуживает компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Она же ответственна за рейсы скоростного теплохода «Восход», который курсирует от Ярославля до Рыбинска с остановкой в Тутаеве.

АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта. На 49% она принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы. Еще почти 39% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко. В 2024 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» получило выручку в 3,1 млрд ​ рублей, чистая прибыль составила 123,6 млн.

С запуском «Восхода» возникли накладки. Первый рейс должен был состояться еще 14 июля. Но маршрут переносили из-за неблагоприятных погодных условий на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно.

После первого рейса пассажиры жаловались в социальных сетях на недочеты. По их словам, теплоход шел медленно, долго не мог причалить на остановках, а потом не забрал пассажиров из Рыбинска перед отправлением в Ярославль. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что перевозчику будет выписан штраф.