В Ярославле организовали льготный проезд на яхте

В Ярославле установили льготный проезд на водном транспорте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ввели льготную стоимость проезда на яхте-катамаране «Белояр» по внутригородскому маршруту Речной вокзал — Толга — Речной вокзал. Стоимость разовой поездки в 2025 году составит 350 рублей.

«Тариф установлен для жителей и гостей города в льготном размере, часть затрат будет компенсирована организации-перевозчику из областного бюджета», — сообщили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Перевозку будет выполнять акционерное общество «Водоходъ».

Туристы также смогут прокатиться на яхте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Этот катамаран обеспечивает высокий уровень комфорта и экологическую безопасность», — пообещали в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

«Водоходъ. Пассажирский Порт» — акционерное общество, организованное 24 декабря 1999 года. Указано несколько видов деятельности общества: ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта и другие. Судя по данным «Контур.Фокус», баланс на конец 2024 года составил 11 млрд, выручка — 3,1 млрд, чистая прибыль — 123,6 млн.

В Министерстве рассчитывают, что маршрут привлечет к себе внимание не только жителей города, но и туристов.