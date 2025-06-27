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Дороги и транспорт В Ярославле организовали льготный проезд на яхте

В Ярославле организовали льготный проезд на яхте

Рассказываем о работе водного транспорта

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2 комментария
В Ярославле установили льготный проезд на водном транспорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославле установили льготный проезд на водном транспорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле установили льготный проезд на водном транспорте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ввели льготную стоимость проезда на яхте-катамаране «Белояр» по внутригородскому маршруту Речной вокзал — Толга — Речной вокзал. Стоимость разовой поездки в 2025 году составит 350 рублей.

«Тариф установлен для жителей и гостей города в льготном размере, часть затрат будет компенсирована организации-перевозчику из областного бюджета», — сообщили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Перевозку будет выполнять акционерное общество «Водоходъ».

Туристы также смогут прокатиться на яхте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Туристы также смогут прокатиться на яхте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Туристы также смогут прокатиться на яхте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Этот катамаран обеспечивает высокий уровень комфорта и экологическую безопасность», — пообещали в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

«Водоходъ. Пассажирский Порт» — акционерное общество, организованное 24 декабря 1999 года. Указано несколько видов деятельности общества: ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта и другие. Судя по данным «Контур.Фокус», баланс на конец 2024 года составил 11 млрд, выручка — 3,1 млрд, чистая прибыль — 123,6 млн.

В Министерстве рассчитывают, что маршрут привлечет к себе внимание не только жителей города, но и туристов.

Ранее в Ярославле прошли публичные слушания по изменениям, которые планируют внести в Генеральный план города. Прозвучала информация, что в городе планируется реконструкция речного порта.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Льготный проезд Яхта Речной транспорт
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Комментарии
2
Гость
32 минуты
любой вид досуга самого скромного и скрепного несоизмерим с зарплатой простого человека такое редко где увидишь, даже в Азии
Гость
21 минута
Лучше сделайте картофель по 10 р как раньше, а не по 100 !!!
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