В Брагине со стрельбой задержали пьяного парня на «Жигулях». Посмотрите эпичное видео погони

Стало известно, что за сирены выли на Ленинградском проспекте ранним утром 28 июля Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Полицейские со стрельбой задержали молодого человека на синем «Жигули» в Дзержинском районе Ярославля. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, все случилось в половину четвертого утра 28 июля. Водитель на отечественной легковушке не стал останавливаться по просьбе сотрудников ДПС и попытался скрыться.

«Полицейские начали преследование автомобиля, в ходе которого при помощи сигнальной громкоговорящей установки неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот не реагировал. <…> Сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов, а также по колесам, в результате чего преследуемый автомобиль был остановлен», — сообщили в Госавтоинспекции.

При попытке уехать от полицейских водитель проскочил несколько светофоров.

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Ночным гонщиком оказался 21-летний житель Ярославского района, у которого не было водительских прав. Проверка показала у него наличие алкоголя в крови.

«За управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, за неповиновение законным требованиям сотрудника — 12», — сообщили в полиции.