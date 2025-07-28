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Дороги и транспорт В Брагине со стрельбой задержали пьяного парня на «Жигулях». Посмотрите эпичное видео погони

В Брагине со стрельбой задержали пьяного парня на «Жигулях». Посмотрите эпичное видео погони

У молодого человека не было водительских прав

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5 комментариев
Стало известно, что за сирены выли на Ленинградском проспекте ранним утром 28 июля | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиСтало известно, что за сирены выли на Ленинградском проспекте ранним утром 28 июля | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Стало известно, что за сирены выли на Ленинградском проспекте ранним утром 28 июля

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

Полицейские со стрельбой задержали молодого человека на синем «Жигули» в Дзержинском районе Ярославля. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, все случилось в половину четвертого утра 28 июля. Водитель на отечественной легковушке не стал останавливаться по просьбе сотрудников ДПС и попытался скрыться.

«Полицейские начали преследование автомобиля, в ходе которого при помощи сигнальной громкоговорящей установки неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот не реагировал. <…> Сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов, а также по колесам, в результате чего преследуемый автомобиль был остановлен», — сообщили в Госавтоинспекции.

При попытке уехать от полицейских водитель проскочил несколько светофоров.

Момент погони в Брагине попал на видео

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

Ночным гонщиком оказался 21-летний житель Ярославского района, у которого не было водительских прав. Проверка показала у него наличие алкоголя в крови.

«За управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, за неповиновение законным требованиям сотрудника — 12», — сообщили в полиции.

Кроме того, было составлено несколько протоколов. «Жигули» отправили на штрафстоянку.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
5
Гость
1 час
По городу ездит огромное количество таких.. Безнаказанность...
Гость
40 минут
джигитов так не задерживают
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