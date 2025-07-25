НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 751мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,86
EUR 93,34
Обзор круизов по Волге
Куда поехать на электричке
Ищут учителей в школы
Накроет жара
«Медвежьи» районы
Реновация Перекопа
Афиша выходных
Летние предложения медцентров Ярославля
Построят микрорайон
Что с домом-памятником
Дороги и транспорт В Ярославле отменили популярные водные рейсы. Почему

В Ярославле отменили популярные водные рейсы. Почему

Подробности раскрыли в компании «Водолет»

741
Написать комментарий
В Ярославле отменили два водных рейса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отменили два водных рейса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отменили два водных рейса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отменили два рейса «Метеора», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом. Об этом сообщили в компании «Водолет», обслуживающей маршрут.

«Уважаемые пассажиры, сообщаем, что в связи с временной остановкой шлюзования судов на Городецком гидроузле отменяются рейсы 25 июля: Нижний Новгород — Ярославль и 27 июля: Ярославль — Нижний Новгород», — говорится в посте, опубликованном в официальном сообществе компании во «Вконтакте».

Перед пассажирами извинились и пообещали, что деньги за билеты вернут в полном размере.

Авария на Городецком гидроузле произошла 22 июля. Во время работ там повредили камеру шлюза. Движение судов по Волге приостановлено. В Минтрансе России создали оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле, а в Ассоциации туроператоров России сообщили, что временная остановка работы на этом участке может иметь серьезные последствия для круизной навигации. Восстановительные работы планируют завершить 26 июля.

«Метеоры» начали курсировать между Ярославлем и Нижним Новгородом в июле 2024 года. В 2025 году первые рейсы «Метеора» запустили в конце мая. Но в июне теплоход прекратил работу, рейсы возобновили лишь в июле. Сейчас полный билет на теплоход в одну сторону стоит 2700 рублей. Мы публиковали расписание движения «Метеора».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Метеор Нижний Новгород
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление