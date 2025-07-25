В Ярославле отменили популярные водные рейсы. Почему

В Ярославле отменили два рейса «Метеора», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом. Об этом сообщили в компании «Водолет», обслуживающей маршрут.
«Уважаемые пассажиры, сообщаем, что в связи с временной остановкой шлюзования судов на Городецком гидроузле отменяются рейсы 25 июля: Нижний Новгород — Ярославль и 27 июля: Ярославль — Нижний Новгород», — говорится в посте, опубликованном в официальном сообществе компании во «Вконтакте».
Перед пассажирами извинились и пообещали, что деньги за билеты вернут в полном размере.
Авария на Городецком гидроузле произошла 22 июля. Во время работ там повредили камеру шлюза. Движение судов по Волге приостановлено. В Минтрансе России создали оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле, а в Ассоциации туроператоров России сообщили, что временная остановка работы на этом участке может иметь серьезные последствия для круизной навигации. Восстановительные работы планируют завершить 26 июля.
«Метеоры» начали курсировать между Ярославлем и Нижним Новгородом в июле 2024 года. В 2025 году первые рейсы «Метеора» запустили в конце мая. Но в июне теплоход прекратил работу, рейсы возобновили лишь в июле. Сейчас полный билет на теплоход в одну сторону стоит 2700 рублей. Мы публиковали расписание движения «Метеора».