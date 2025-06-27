Между Ярославлем и Нижним Новгородом возобновили рейсы «Метеора». Расписание и цены

Опубликовали расписание «Метеора», курсирующего между Нижним Новгородом и Ярославлем

Между Ярославлем и Нижним Новгородом возобновили работу «Метеора». На первую половину июля запланировано по два рейса в обе стороны.

Расписание «Метеора» из Нижнего Новгорода в Ярославль:

6 июля — отправление в 10:50, прибытие в Ярославль в 20:10.

4 июля — отправление в 9:20, прибытие в Ярославль в 18:40;

Расписание «Метеора» из Ярославля в Нижний Новгород:

8 июля — отправление в 7:15, прибытие в Нижний Новгород в 16:30.

5 июля — отправление в 7:15, прибытие в Нижний Новгород в 16:30;

Билет на теплоход в одну сторону стоит 2700 рублей.

Напомним, что «Метеоры» начали курсировать между Ярославлем и Нижним Новгородом в июле 2024 года. Тогда билет в одну сторону стоил 2500 рублей. В 2025 году первые рейсы «Метеора» были запущены в конце мая. Но в июне теплоход прекратил курсирование между городами. И только в июле будут возобновлены рейсы.

Рейсы между Нижним Новгородом и Ярославлем обслуживает компания «Водолёт».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Водолёт» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании числится акционерное общество «Корпорация Развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев.

На конец 2024 года компания заработала 75,6 млн рублей, выйдя в плюс на 10,8 млн рублей.