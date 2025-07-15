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Дороги и транспорт В Ярославле озвучили новую дату запуска скоростных теплоходов

В Ярославле озвучили новую дату запуска скоростных теплоходов

Судно «Восход» будет курсировать до Рыбинска

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3 комментария
В Ярославской области перенесли запуск скоростного водного маршрута между Ярославлем и Рыбинском | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области перенесли запуск скоростного водного маршрута между Ярославлем и Рыбинском | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области перенесли запуск скоростного водного маршрута между Ярославлем и Рыбинском

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вновь перенесли запуск скоростного водного маршрута между Ярославлем и Рыбинском. Новую дату начала навигации озвучили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 15 июля.

«Запуск нового скоростного водного маршрута по Волге между Ярославлем и Рыбинском перенесён на 16 июля! Первый рейс отправится из Ярославля в 10:35», — сообщали в пресс-службе Министерства.

Первый рейс судна «Восход» должен был состояться 14 июля, однако за несколько часов до выхода его отменили из-за погодных условий на Ладожском озере, из-за которых задержалось прибытие судна в Ярославскую область.

«Сейчас судно находится в пути, прошло Череповец и направляется в Ярославскую область. Прибытие ожидается сегодня вечером, а уже завтра „Восход“ выйдет на маршрут согласно расписанию», — уточнили 15 июля в Минтрансе.

Расписание теплохода «Восход»:

  • из Ярославля: 10:35 и 14:55;

  • из Тутаева в сторону Рыбинска: 11:25 и 15:45;

  • из Тутаева в сторону Ярославля: 13:35 и 17:55;

  • Из Рыбинска: 12:30 и 16:50.

Время в пути, как и на «Метеорах», составит два часа. Перевозки на данном маршруте выполняет компания «ВодоходЪ». Стоимость проезда пока не озвучивается.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Речная навигация Волга Тутаев Рыбинск Водоход
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Комментарии
3
Гость
1 час
Да не может быть!
Гость
1 час
С новой датой! Или она по заведенной традиции еще не окончательная?
Читать все комментарии
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