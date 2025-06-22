Началась продажа билетов на концерт звезды театров России: сколько нужно отдать ярославцам

В продажу поступили билеты на концерт (6+) объединенного симфонического оркестра, где дирижером вступит Валерий Гергиев. Мероприятие пройдет на Советской площади Ярославля 30 июня в 19:00.
«Концерт (6+) объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров под руководством народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева в рамках фестиваля „Театральная неделя в
Валерий Гергиев — российский дирижер, художественный руководитель — директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестрах, генеральный директор Большого театра.
Театральная неделя стартует 23 июня в 19:00 на Советской площади. На сцене выступит труппа Волковского театра с фолк-мюзиклом «От Некрасова до Некрасова» (12+). Завершится 30 июня ночным шоу на площади Волкова с исторической реконструкцией и 3D-мэппингом на фасаде театра.
Стоимость билетов на концерт объединенного симфонического оркестра:
3000–2500 рублей — партер 1;
2500–2000 рублей — партер 2;
2000–1500 рублей — партер 3;
1000–500 рублей — партер 4.
В Ярославле будет открыто несколько площадок во время «Театральной недели».