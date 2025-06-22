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Культура Началась продажа билетов на концерт звезды театров России: сколько нужно отдать ярославцам

Началась продажа билетов на концерт звезды театров России: сколько нужно отдать ярославцам

Стала известна цена

9 631
6 комментариев
Валерий Гергиев приедет в Ярославль | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВалерий Гергиев приедет в Ярославль | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Валерий Гергиев приедет в Ярославль

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В продажу поступили билеты на концерт (6+) объединенного симфонического оркестра, где дирижером вступит Валерий Гергиев. Мероприятие пройдет на Советской площади Ярославля 30 июня в 19:00.

«Концерт (6+) объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров под руководством народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева в рамках фестиваля „Театральная неделя в Ярославле„», — указали на сайте КЗЦ «Миллениум».

Валерий Гергиев — российский дирижер, художественный руководитель — директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестрах, генеральный директор Большого театра.

Театральная неделя стартует 23 июня в 19:00 на Советской площади. На сцене выступит труппа Волковского театра с фолк-мюзиклом «От Некрасова до Некрасова» (12+). Завершится 30 июня ночным шоу на площади Волкова с исторической реконструкцией и 3D-мэппингом на фасаде театра.

Стоимость билетов на концерт объединенного симфонического оркестра:

  • 3000–2500 рублей — партер 1;

  • 2500–2000 рублей — партер 2;

  • 2000–1500 рублей — партер 3;

  • 1000–500 рублей — партер 4.

Началась продажа билетов на концерт симфонического оркестра Гергиева | Источник: сайт КЗЦ «Миллениум»Началась продажа билетов на концерт симфонического оркестра Гергиева | Источник: сайт КЗЦ «Миллениум»

Началась продажа билетов на концерт симфонического оркестра Гергиева

Источник:

сайт КЗЦ «Миллениум»

В Ярославле будет открыто несколько площадок во время «Театральной недели».

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Театр Концерт Оркестр Валерий Гергиев
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Комментарии
6
Гость
18 часов
Вас никто не заставляет слушать музыку. Слушайте её дома под шум соседей. Удачи.
Гость
22 июня, 12:21
Дяденьку выгнали из забугорья, теперь в глуши пахать приходится.
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