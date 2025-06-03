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Культура Стала известна программа празднования дня рождения Волковского театра в Ярославле

Стала известна программа празднования дня рождения Волковского театра в Ярославле

Мероприятия пройдут на улицах города

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5 комментариев
В Ярославле пройдет празднование дня рождения театра | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU В Ярославле пройдет празднование дня рождения театра | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле пройдет празднование дня рождения театра

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле с размахом отметят 275-летие Волковского театра. Празднование будет длиться неделю. Как сообщили 3 июня в областном правительстве, с 23 по 30 июня в городе пройдет мультижанровый марафон (от 0 до 18+) «Ярославль — театральная столица России».

«Специальными гостями марафона станут ведущие коллективы страны. Для зрителей выступит оркестр Большого и Мариинского театров под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Мировую премьеру „Федор Волков. Восхождение“ (12+) представит маэстро Юрий Башмет с оркестром „Новая Россия“», — сообщил в телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Валерий Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель, гендиректор Мариинского театра в Санкт-Петербурге, с 2023 года — генеральный директор Большого театра в Москве.

Юрий Башмет — советский и российский альтист, дирижер.

Основная программа пройдет на центральных улицах и в парках.

«На улицах можно будет встретить арт-патруль бродячих театров. В открытых мастерских — сделать маски, эскизы, грим и фото в сценических образах. <…> Каждый день в программе марафона креативные перформансы, концерты, театральные шествия, интерактивные представления, классические постановки и творческие эксперименты», — уточнил губернатор.

Где в городе пройдет празднование:

  • на Советской площади выступит ярославский симфонический оркестр под управлением Василия Валитова;

  • на Стрелке запланированы игры, квизы, актерские мастер-классы, а вечером состоятся спектакли, концерты, выступления диджеев;

  • на Волжской набережной выступят оркестры, джаз-ансамбли и молодежные группы.

Василий Валитов — с 2010 года дирижер московского театра «Новая Опера».

Как добавил губернатор, на всех площадках будут организованы точки питания. В городе также пройдет фестиваль новых театральных форматов «Волков. Подмостки», куда входят мероприятия: гастроспектакль «МыДежавю» (18+), аудиопрогулка (12+), театр в трамвае (16+), театр в автобусе «Пятое измерение» (12+) и другие.

«Участниками марафона также станут театры из Луганска, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, труппы Ярославской области», — дополнил Михаил Евраев.

Ранее стало известно о масштабной реставрации Волковского театра.

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корреспондент
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Фейерверки будут ?!...
Гость
2 часа
Как то по фиг.
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