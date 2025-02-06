НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

вос.

 773мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,06
EUR 102,92
Расширят М-8
Построят ФОК и дорогу
Обменяют пленного ярославца
Признаки рака
Денежная вакансия
Высказались о высотной застройке
Зима стала короче на месяц
Как отдохнуть зимой по-русски
Скандал с педиатрами
Дороги и транспорт В Ярославской области планируют расширить федеральную трассу: где именно

В Ярославской области планируют расширить федеральную трассу: где именно

Дорогу до соседней области хотят сделать четырехполосной

948
2 комментария
Власти рассказали о планах по расширению M-8 от Ярославля до Вологды | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВласти рассказали о планах по расширению M-8 от Ярославля до Вологды | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти рассказали о планах по расширению M-8 от Ярославля до Вологды

Источник:

Федеральную трассу М-8 могут расширить на участке от Ярославля до Вологды. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 февраля после рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романом Новиковым.

 Обсудили с Романом Витальевичем развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Вологодчины. В числе приоритетных задач — расширение до четырех полос движения участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на маршруте от Ярославля до нашей областной столицы. Ведем продуктивный диалог с ведомством и реализуем поэтапный план по выполнению данного проекта, — прокомментировал Георгий Филимонов.

Срок реализации проекта пока не назван.

Напомним, в 2023 году в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от Петровского до Ростова, в 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор региона отметил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8.

— Если быть точным, скорее всего, это будет новая трасса от границы Владимирской области до Переславля-Залесского — двухполосная в каждую сторону, — отметил Михаил Евраев.

Предполагается и последующее расширение дороги до Петровского.

ПО ТЕМЕ
Дорога Расширение Ярославль Вологда
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
54 минуты
Там расширять не куда , там дома жилые стоят
Гость
14 минут
В Ярославле больше 50 лет не могут асфальт положить на ул.Ньютона от 55 дома до перекрёстка с ул.Слепнёва...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление