В Ярославской области планируют расширить федеральную трассу: где именно

Власти рассказали о планах по расширению M-8 от Ярославля до Вологды Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Федеральную трассу М-8 могут расширить на участке от Ярославля до Вологды. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 февраля после рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романом Новиковым.

— Обсудили с Романом Витальевичем развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Вологодчины. В числе приоритетных задач — расширение до четырех полос движения участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на маршруте от Ярославля до нашей областной столицы. Ведем продуктивный диалог с ведомством и реализуем поэтапный план по выполнению данного проекта, — прокомментировал Георгий Филимонов.

Срок реализации проекта пока не назван.

Напомним, в 2023 году в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от Петровского до Ростова, в 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор региона отметил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8.

— Если быть точным, скорее всего, это будет новая трасса от границы Владимирской области до Переславля-Залесского — двухполосная в каждую сторону, — отметил Михаил Евраев.