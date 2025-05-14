В спальном районе Ярославля построят новую дорогу. Где она пройдет

В Ярославле построят новую дорогу в Дзержинском районе. Мэрия Ярославля опубликовала постановление о планировании и межевании территории для нее.
«Вид планируемого объекта — магистральная улица районного значения. Ориентировочная протяженность 1580 метров», — говорится в документации на сайте мэрии.
Новая улица пройдет от улицы Бабича до улицы Большой Норской. Она будет носить имя заслуженного машиностроителя РСФСР Виталия Долецкого.
Напомним, о том, что в Брагине собираются строить новую дорогу стало известно в октябре 2024 года. Тогда же было решено назвать ее в честь Виталия Долецкого. Виталий Алексеевич много лет проработал на ярославском Моторном заводе. Был генеральным директором предприятия с 1982 по 1997 год, а с 1997 по 2002 год руководил дизелестроительной компанией «Русские (Российские) моторы», созданной на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов. Моторный завод построил много объектов в Дзержинскому районе, поэтому логично, что именно здесь улицу назвали в честь заслуженного моторостроителей.
Виталия Алексеевича не стало 23 декабря 2020 года. Он являлся почетным гражданином Ярославля.
Также в Ярославле планируется строительство нового участка улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе города, между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе.