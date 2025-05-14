В спальном районе Ярославля построят новую дорогу. Где она пройдет

Напомним, о том, что в Брагине собираются строить новую дорогу стало известно в октябре 2024 года. Тогда же было решено назвать ее в честь Виталия Долецкого. Виталий Алексеевич много лет проработал на ярославском Моторном заводе. Был генеральным директором предприятия с 1982 по 1997 год, а с 1997 по 2002 год руководил дизелестроительной компанией «Русские (Российские) моторы», созданной на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов. Моторный завод построил много объектов в Дзержинскому районе, поэтому логично, что именно здесь улицу назвали в честь заслуженного моторостроителей.