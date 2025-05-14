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Дороги и транспорт В спальном районе Ярославля построят новую дорогу. Где она пройдет

В спальном районе Ярославля построят новую дорогу. Где она пройдет

Протяженность составит 1,5 километра

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18 комментариев
В Брагине построят новую дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Брагине построят новую дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Брагине построят новую дорогу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новую дорогу в Дзержинском районе. Мэрия Ярославля опубликовала постановление о планировании и межевании территории для нее.

«Вид планируемого объекта — магистральная улица районного значения. Ориентировочная протяженность 1580 метров», — говорится в документации на сайте мэрии.

Дорога пройдет между улицами Бабича и Большой Норской | Источник: мэрия ЯрославляДорога пройдет между улицами Бабича и Большой Норской | Источник: мэрия Ярославля

Дорога пройдет между улицами Бабича и Большой Норской

Источник:

мэрия Ярославля

Новая улица пройдет от улицы Бабича до улицы Большой Норской. Она будет носить имя заслуженного машиностроителя РСФСР Виталия Долецкого.

Напомним, о том, что в Брагине собираются строить новую дорогу стало известно в октябре 2024 года. Тогда же было решено назвать ее в честь Виталия Долецкого. Виталий Алексеевич много лет проработал на ярославском Моторном заводе. Был генеральным директором предприятия с 1982 по 1997 год, а с 1997 по 2002 год руководил дизелестроительной компанией «Русские (Российские) моторы», созданной на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов. Моторный завод построил много объектов в Дзержинскому районе, поэтому логично, что именно здесь улицу назвали в честь заслуженного моторостроителей.

Виталия Алексеевича не стало 23 декабря 2020 года. Он являлся почетным гражданином Ярославля.

Также в Ярославле планируется строительство нового участка улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе города, между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дороги Транспорт Новая улица Строительство
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Комментарии
18
Гость
1 час
Лучше бы пр. Дзержинского до Тутаевского продлили.
Гость
1 час
А можно строить в городе не дороги, а УЛИЦЫ? Это же город
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