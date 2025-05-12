НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,89
EUR 90,11
Американец переехал в Ярославль
Зарплаты хоккеистов
Отключение горячей воды
Когда станет теплее
Секреты храма Ильи Пророка
Сколько стоит «борщевой набор»
Когда высаживать рассаду в грунт
Предупреждение об опасной погоде
Стала популярной в 71 год
Дороги и транспорт Будет четырехполосной: в Ярославле построят новую дорогу

Будет четырехполосной: в Ярославле построят новую дорогу

Где появится объект

940
15 комментариев
В Ярославле дорожная сеть станет больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле дорожная сеть станет больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле дорожная сеть станет больше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицы в Ярославле соединит новая дорога. Проект планировки и межевания территории под этот объект мэрия Ярославля собирается выставить на общественные обсуждения.

Речь идет о новом участке улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе города. Он будет располагаться между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе.

«Автомобильная дорога по улице Чернопрудной является магистральной улицей районного значения. Протяженность участка — 0,4 километра. Количество полос движения — четыре. Ширина полосы движения — 4,2 метра. Ширина тротуара — 4,5 метра», — говорится в документации.

Также власти оговаривают, что по дороге смогут ездить автобусы и маршрутные такси. Но при этом остановок общественного транспорта на ней не предусмотрено.

Общественные слушания по проекту пройдут с 16 по 23 мая. Оставить свое мнение можно будет на сайте мэрии. Также желающие смогут ознакомиться с проектом на экспозиции в департаменте градостроительства (Революционный проезд, 6).

Напомним, ранее появилась информация о продлении улицы Чернопрудной через железнодорожные пути до Суздальского шоссе.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дорога Строительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
32 минуты
Ну и где поликлиника? Где канатная дорога в тутаеве?
Гость
39 минут
Да что же это такое, то у нас других проблем не хватает чтоли или у нас все так хорошо в других местах, замитись малыми населёнными пунктами таких Гаврилов-ям, где все раскурочили и бросили там сделаете дороги, у нас здесь и так хватает и дорог машин , ну для чего это делать чтоб еще было больше машин от выхлопных газов скоро задохнемся, займитесь делом озелением города
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление