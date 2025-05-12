Будет четырехполосной: в Ярославле построят новую дорогу

В Ярославле дорожная сеть станет больше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Улицы в Ярославле соединит новая дорога. Проект планировки и межевания территории под этот объект мэрия Ярославля собирается выставить на общественные обсуждения.

Речь идет о новом участке улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе города. Он будет располагаться между улицей Академика Колмогорова и Тормозным шоссе.

«Автомобильная дорога по улице Чернопрудной является магистральной улицей районного значения. Протяженность участка — 0,4 километра. Количество полос движения — четыре. Ширина полосы движения — 4,2 метра. Ширина тротуара — 4,5 метра», — говорится в документации.

Также власти оговаривают, что по дороге смогут ездить автобусы и маршрутные такси. Но при этом остановок общественного транспорта на ней не предусмотрено.

Общественные слушания по проекту пройдут с 16 по 23 мая. Оставить свое мнение можно будет на сайте мэрии. Также желающие смогут ознакомиться с проектом на экспозиции в департаменте градостроительства (Революционный проезд, 6).