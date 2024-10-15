В Брагине появится новая улица. Ее назовут в честь именитого ярославца

— Я хотел бы поблагодарить за принятие решения о присвоении улицы Долецкого Виталия Алексеевича в Дзержинском районе, это почетный гражданин. Вчера было очень много приятных звонков. Виталий Алексеевич отработал всю жизнь на Моторном заводе и правильно, что выбран Дзержинский район, в котором очень многое построил Ярославский моторный завод, — сказал на общегородском собрании мэра 15 октября директор по промышленности и транспорту Ярославской торгово-промышленной палаты Александр Федоров.