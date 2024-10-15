В Брагине появится новая улица. Ее назовут в честь именитого ярославца

В Дзержинском районе Ярославле появится новая улица. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 11 октября. Согласно документу, дорогу в районе улицы Брагинская назовут в честь заслуженного машиностроителя РСФСР Виталия Долецкого.
— Я хотел бы поблагодарить за принятие решения о присвоении улицы Долецкого Виталия Алексеевича в Дзержинском районе, это почетный гражданин. Вчера было очень много приятных звонков. Виталий Алексеевич отработал всю жизнь на Моторном заводе и правильно, что выбран Дзержинский район, в котором очень многое построил Ярославский моторный завод, — сказал на общегородском собрании мэра 15 октября директор по промышленности и транспорту Ярославской торгово-промышленной палаты Александр Федоров.
Напомним, Виталия Долецкого не стало 23 декабря 2020 года. С 1982 по 1997 годы он возглавлял завод «Автодизель», с 1997 по 2002 годы руководил дизелестроительной компанией «Русские (Российские) моторы», созданной на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов. Виталий Долецкий являлся почетным гражданином Ярославля.