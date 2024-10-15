НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
Сколько зарабатывают ярославцы
О подорожании сахара
Стипендии в вузах Ярославля
Когда откроют собачий приют
Почему подорожало масло
Экологические мины
Умер трехлетний мальчик
Зарплаты директоров школ
Дорогие спорткары в Ярославле
Город В Брагине появится новая улица. Ее назовут в честь именитого ярославца

В Брагине появится новая улица. Ее назовут в честь именитого ярославца

Где она будет проходить

550
22 комментария

Виталий Долецкий был заслуженным машиностроителем РСФСР

В Дзержинском районе Ярославле появится новая улица. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 11 октября. Согласно документу, дорогу в районе улицы Брагинская назовут в честь заслуженного машиностроителя РСФСР Виталия Долецкого.

— Я хотел бы поблагодарить за принятие решения о присвоении улицы Долецкого Виталия Алексеевича в Дзержинском районе, это почетный гражданин. Вчера было очень много приятных звонков. Виталий Алексеевич отработал всю жизнь на Моторном заводе и правильно, что выбран Дзержинский район, в котором очень многое построил Ярославский моторный завод, — сказал на общегородском собрании мэра 15 октября директор по промышленности и транспорту Ярославской торгово-промышленной палаты Александр Федоров.

Улица Долецкого (отмечена пунктиром) появится в Дзержинском районе

Напомним, Виталия Долецкого не стало 23 декабря 2020 года. С 1982 по 1997 годы он возглавлял завод «Автодизель», с 1997 по 2002 годы руководил дизелестроительной компанией «Русские (Российские) моторы», созданной на базе Ярославского и Тутаевского моторных заводов. Виталий Долецкий являлся почетным гражданином Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Улица Дорога Почетный гражданин Мэр
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
52 минуты
Как правильно говорить полетел в Осло или полетел в Осле
Гость
49 минут
Летом полечу в Рио - Де - Жанейре
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление