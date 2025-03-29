В Ярославле планируют продлить дорогу через железнодорожные пути: схема

В Ярославле продлят дорогу на Фрунзе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле планируют продлить дорогу на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе до Суздальского шоссе. Причем новая часть улицы пройдет через железнодорожные пути. Об этом свидетельствуют данные в постановлении мэра Артема Молчанова от 28 марта.

«Мэрия города Ярославля постановляет подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта — продолжение автомобильной дороги ул. Чернопрудной через железнодорожные пути ОАО „РЖД“ Северной железной дороги через ул. Кривова до Суздальского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля», — говорится в документах.

Общая протяженность дороги составит 1,4 километра. Судя по схеме, дорога охватит собой несколько кварталов и будет пересекаться с улицами Бурмакинской, Пожарского и Кутузова.

Схема планировки новой дороги на Чернопрудной Источник: мэрия Ярославля









