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Город В Ярославле планируют продлить дорогу через железнодорожные пути: схема

В Ярославле планируют продлить дорогу через железнодорожные пути: схема

Постановление об этом подписали в мэрии

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4 комментария
В Ярославле продлят дорогу на Фрунзе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле продлят дорогу на Фрунзе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле продлят дорогу на Фрунзе

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле планируют продлить дорогу на улице Чернопрудной во Фрунзенском районе до Суздальского шоссе. Причем новая часть улицы пройдет через железнодорожные пути. Об этом свидетельствуют данные в постановлении мэра Артема Молчанова от 28 марта.

«Мэрия города Ярославля постановляет подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта — продолжение автомобильной дороги ул. Чернопрудной через железнодорожные пути ОАО „РЖД“ Северной железной дороги через ул. Кривова до Суздальского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля», — говорится в документах.

Общая протяженность дороги составит 1,4 километра. Судя по схеме, дорога охватит собой несколько кварталов и будет пересекаться с улицами Бурмакинской, Пожарского и Кутузова.

Схема планировки новой дороги на Чернопрудной | Источник: мэрия ЯрославляСхема планировки новой дороги на Чернопрудной | Источник: мэрия Ярославля

Схема планировки новой дороги на Чернопрудной

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее власти анонсировали, что в Ярославской области в 2025 году отремонтируют 146 километров региональных дорог. Какие трассы в скором времени должны обновить — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Дороги Продление дороги Ремонт Мэрия
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Комментарии
4
Гость
38 минут
Маниловщина в чистом виде как и ул.Бурмакинская. Третий мост, я так понимаю, не в приоритете. В ящик отложили ещё на 50 лет...
Гость
1 час
Нормально, Григорий!
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