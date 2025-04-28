«Рейс задерживается»: ярославцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга. Причина

Вылет в Ярославль задерживается из Санкт-Петербурга Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











28 апреля был задержан рейс WZ 705 Санкт-Петербург — Ярославль. Как сообщил читатель 76.RU, из северной столицы самолет должен был вылететь в 08:05.

«Рейс авиакомпании Red Wings задерживается из-за временных ограничений работы аэропорта Пулково. Задерживается и обратный рейс в Санкт-Петербург, который был запланирован на 10:15. Супруга ожидает вылета», — сообщил читатель 76.RU.

В аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне порталу 76.RU уточнили, что время вылета будет скорректировано.

«Он оттуда [самолет из Санкт-Петербурга] поздно вылетит, к нам прилетит ориентировочно в 11:06», — сообщили корреспонденту 76.RU в справочной аэропорта Туношна.

Авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом обслуживают две авиакомпании: «РусЛайн» и «Ред Вингс». Время в пути: 1 час 30 минут. Рейсы осуществляются четыре раза в неделю, кроме вторника и субботы. Стоимость билетов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

Как сообщили в Росавиации, с семи утра были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов из аэропорта Пулково.

«В 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — добавили позднее в Росавиации.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки.ру», на фоне введения ограничений на полеты на запасные аэродромы ушли 13 самолетов.