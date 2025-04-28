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«Рейс задерживается»: ярославцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга. Причина

Воздушное судно прилетит позднее

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11 комментариев
Вылет в Ярославль задерживается из Санкт-Петербурга | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВылет в Ярославль задерживается из Санкт-Петербурга | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Вылет в Ярославль задерживается из Санкт-Петербурга

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

28 апреля был задержан рейс WZ 705 Санкт-Петербург — Ярославль. Как сообщил читатель 76.RU, из северной столицы самолет должен был вылететь в 08:05.

«Рейс авиакомпании Red Wings задерживается из-за временных ограничений работы аэропорта Пулково. Задерживается и обратный рейс в Санкт-Петербург, который был запланирован на 10:15. Супруга ожидает вылета», — сообщил читатель 76.RU.

В аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне порталу 76.RU уточнили, что время вылета будет скорректировано.

«Он оттуда [самолет из Санкт-Петербурга] поздно вылетит, к нам прилетит ориентировочно в 11:06», — сообщили корреспонденту 76.RU в справочной аэропорта Туношна.

Авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом обслуживают две авиакомпании: «РусЛайн» и «Ред Вингс». Время в пути: 1 час 30 минут. Рейсы осуществляются четыре раза в неделю, кроме вторника и субботы. Стоимость билетов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

Как сообщили в Росавиации, с семи утра были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов из аэропорта Пулково.

«В 09:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — добавили позднее в Росавиации.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки.ру», на фоне введения ограничений на полеты на запасные аэродромы ушли 13 самолетов.

Утром 28 апреля власти Ленобласти проинформировали, что над регионом система ПВО сбила два вражеских беспилотника.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Самолет Аэропорт Санкт-Петербург Задержка рейсов
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Комментарии
11
Гость
9 часов
Видимо Ярославль и Самолёты, вещи несовместимые!))
Гость
9 часов
План "ковер"? А что случилось? Почему всё это происходит?
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