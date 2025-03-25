В яме застревали машины и школьник: сколько денег потратят на ремонт проблемной улицы под Ярославлем

Под Ярославлем отремонтируют дорогу на Мирной улице в поселке Красный бор. Жители Заволжского сельского поселения жалуются на гигантскую яму не первый год: там постоянно застревают автомобили. Недавно из трясины даже пришлось вызволять школьника .

Выполнять работы планируют с 25 апреля по 19 июня 2025 года. За озвученную сумму подрядчик должен будет провести подготовительные работы, установить 25 опор наружного освещения, устроить тротуары и основание из песка и щебня на проезжей части, и съездах. Также будет необходимо отремонтировать горловины колодцев. В последнюю очередь будут укладывать асфальт в два слоя, проводить очистку и углубление кюветов, и укреплять обочины. Также на участке должны сделать «лежачих полицейских», установить знаки и нанести разметку. По контракту работы могут выполнять до 31 декабря 2025 года.