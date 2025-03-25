НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Дороги и транспорт подробности В яме застревали машины и школьник: сколько денег потратят на ремонт проблемной улицы под Ярославлем

В яме застревали машины и школьник: сколько денег потратят на ремонт проблемной улицы под Ярославлем

Изучаем информацию с сайта «Госзакупок»

2 491
28 комментариев
На Мирной улице под Ярославлем постоянно кто-нибудь застревает в яме | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comНа Мирной улице под Ярославлем постоянно кто-нибудь застревает в яме | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

На Мирной улице под Ярославлем постоянно кто-нибудь застревает в яме

Источник:

Под Ярославлем отремонтируют дорогу на Мирной улице в поселке Красный бор. Жители Заволжского сельского поселения жалуются на гигантскую яму не первый год: там постоянно застревают автомобили. Недавно из трясины даже пришлось вызволять школьника.

На сайте «Госзакупок» появилась информация, что власти ищут подрядчика для капитального ремонта Мирной улицы. Потратить на это готовы максимум 29 миллионов 696 тысяч 393 рубля.

Выполнять работы планируют с 25 апреля по 19 июня 2025 года. За озвученную сумму подрядчик должен будет провести подготовительные работы, установить 25 опор наружного освещения, устроить тротуары и основание из песка и щебня на проезжей части, и съездах. Также будет необходимо отремонтировать горловины колодцев. В последнюю очередь будут укладывать асфальт в два слоя, проводить очистку и углубление кюветов, и укреплять обочины. Также на участке должны сделать «лежачих полицейских», установить знаки и нанести разметку. По контракту работы могут выполнять до 31 декабря 2025 года.

Сейчас один из участков Мирной улицы мало похож на нормальную дорогу

Источник:

Заявки от желающих взяться за ремонт будут принимать до 10 апреля. Контракт выиграет фирма, которая предложит за работы наименьшую сумму. Заказчиком выступает «Многофункциональный центр развития» Ярославского района.

ПО ТЕМЕ
Госзакупки Контракт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
25 марта, 14:01
Нормальные дороги в Ярославле делать не научились, как и качество этого асфальта и подтверждение лабораторных испытаний
Гость
25 марта, 13:59
Интересно в декабре в снег тоже можно укладывать асфальт, как обычно в лужи и снег, это ноу хау по Яросласки, отмывание денег в лужах и снеге
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление