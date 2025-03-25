В яме застревали машины и школьник: сколько денег потратят на ремонт проблемной улицы под Ярославлем

Под Ярославлем отремонтируют дорогу на Мирной улице в поселке Красный бор. Жители Заволжского сельского поселения жалуются на гигантскую яму не первый год: там постоянно застревают автомобили. Недавно из трясины даже пришлось вызволять школьника.
На сайте «Госзакупок» появилась информация, что власти ищут подрядчика для капитального ремонта Мирной улицы. Потратить на это готовы максимум 29 миллионов 696 тысяч 393 рубля.
Выполнять работы планируют с 25 апреля по 19 июня 2025 года. За озвученную сумму подрядчик должен будет провести подготовительные работы, установить 25 опор наружного освещения, устроить тротуары и основание из песка и щебня на проезжей части, и съездах. Также будет необходимо отремонтировать горловины колодцев. В последнюю очередь будут укладывать асфальт в два слоя, проводить очистку и углубление кюветов, и укреплять обочины. Также на участке должны сделать «лежачих полицейских», установить знаки и нанести разметку. По контракту работы могут выполнять до 31 декабря 2025 года.
Заявки от желающих взяться за ремонт будут принимать до 10 апреля. Контракт выиграет фирма, которая предложит за работы наименьшую сумму. Заказчиком выступает «Многофункциональный центр развития» Ярославского района.